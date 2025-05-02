我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美民眾搶辦真實身分證 其實登機可用這證件取代

川普政府批准對烏克蘭軍售案 提供F-16訓練與裝備

台軍人幫取包裹賺外快 換來5年10個月徒刑

記者陳恩惠／桃園即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉姓職業軍人凌晨接受網友委託到桃園龜山大湖紀念公園拿取包裹，並送到指定地點，事成後有1萬3千元酬勞，劉男送貨途中遇警盤查；桃園地院審結，將他依共同犯運輸二級毒品而混合二種以上毒品罪，判處5年10月徒刑。示意圖與本案無關。記者陳恩惠／攝影
劉姓職業軍人凌晨接受網友委託到桃園龜山大湖紀念公園拿取包裹，並送到指定地點，事成後有1萬3千元酬勞，劉男送貨途中遇警盤查；桃園地院審結，將他依共同犯運輸二級毒品而混合二種以上毒品罪，判處5年10月徒刑。示意圖與本案無關。記者陳恩惠／攝影

宜蘭劉姓男子從軍服志願役士兵，去年12月間某日凌晨，受網友請託，到桃園龜山公園取包裹，送到指定點事成有好處，劉送包裹途中遇警攔檢，發現毒包裹，桃園地院審結，將劉依共同犯運輸二級毒品而混合二種以上毒品罪，判處5年10個月徒刑，可上訴。

犯罪事實指出，劉男明知大麻、甲基安非他命等列管毒品不得運輸，2024年12月23日凌晨0時，通訊軟體TELEGRAM暱稱「東方美人」的網友請他幫忙，到桃園市龜山區忠義路上的公園內某處拿個包裹。

劉隨即從服役單位駕車外出，先依指示抵達桃園市龜山區大湖紀念公園內取得「東方美人」所指的包裹，然後再幫忙將包裹送到桃園市區內某棟建築物前，完成之後將可獲得1萬3000元（新台幣，約合422美元）的報酬，劉於是駕車往指定地點去。

當日0時40分，劉於半途遇上桃園市保安警察大隊警網盤查，看到他放在副駕駛座上的包裹覺得可疑，打開查看發現裡面有28包煙草狀的物品，總淨重174.72公克、57顆菸彈，驗前總毛重730.73公克，還有1包紅色造型藥錠驗前毛重33.36公克，分別檢測出大麻、菸彈及安毒成分，粗估市價上百萬元。

法院審理時，劉的供詞自警方調查起，到檢方偵查，對於接受真實姓名不詳的網友「東方美人」委託領取包裹，且事成後還有萬餘元的酬勞，雖然不知包裹內容，但裡面絕對是違禁物，且有TELEGRAM通訊、對話紀錄、桃市保大搜索、扣押筆錄暨扣押物品目錄表、扣押物品照片，認為被告犯行可堪認定。

合議庭審酌，被告無視政府嚴厲查緝毒品禁令，竟執意犯法，不僅助長施用毒品惡習，並足使取得毒品的施用者精神障礙性格異常，甚至造成人民生命健康受損的成癮性及危險性，戕害國人身體健康，染毒者為索得吸毒資金，甚至甘冒竊盜、搶奪、強盜、詐欺等財產犯罪風險，同時造成社會治安嚴重敗壞，不應輕縱；衡酌劉於犯罪後，面對自身行為錯誤態度、運輸毒品種類、數量，兼衡其行為時年紀、素行、自陳智識程度、行為時為職業軍人、家庭經濟狀況、犯罪動機、目的、手段、情節等情狀，量處主文之刑，以資懲儆。

大麻

上一則

台男爭上億家產殺姪 冷靜挑刀畫面曝光 坦承殺人無悔意

下一則

批賴清德不斷追殺在野 朱立倫轟：希特勒

延伸閱讀

德國大麻合法1周年 柏林海關：攜帶入境仍面臨刑事訴訟

德國大麻合法1周年 柏林海關：攜帶入境仍面臨刑事訴訟
就停學校對面 皇后區地檢破獲非法大麻車

就停學校對面 皇后區地檢破獲非法大麻車
大麻在加州合法 但要吸到多嗨的程度才不能開車？

大麻在加州合法 但要吸到多嗨的程度才不能開車？
法廊快報／上班吸大麻 會被開除嗎？

法廊快報／上班吸大麻 會被開除嗎？

熱門新聞

台灣積極爭取對美談判關稅議題，值此關鍵時刻，台灣美國國會議員聯誼會會長王定宇具名邀請立委在本月28日到5月2日訪問華府，其中安排拜會美國國會和行政部門的行程，引發聯想。(記者張文馨／攝影)

台灣組談判隊赴美前 王定宇先邀立委訪華府

2025-04-08 08:55
民進黨前立委林濁水。(聯合報系資料照片)

林濁水：大罷免恐破10席 歸因「他」讓藍選民都崩潰

2025-04-15 01:52
圖為台灣外交部／聯合報系資料照片

台駐外公使嫖清潔工還說「黑人窮」詐領483美元交際費

2025-05-01 16:27
國民黨26日在凱道舉行「戰獨裁」集會遊行，國民黨與民眾黨支持者一同高喊「反綠共、戰獨裁」口號。（記者余承翰／攝影）

25萬人站出來戰獨裁 朱立倫：520立院罷免賴清德

2025-04-26 08:10
民眾黨主席黃國昌今天到宜蘭「人民要當家」全民問政宣講。記者戴永華／攝影

黃智賢形容朱立倫引清兵入關 黃國昌嗆：那人沒重要性

2025-04-27 13:41
警方到場拉起封鎖線進行採證。記者黃子騰／翻攝

台女罹重度身障靠日籍前夫照顧 房東開門驚見兩人雙亡

2025-04-28 14:01

超人氣

更多 >
只要發芽就不能吃？8個你以為正確其實錯誤的馬鈴薯觀念

只要發芽就不能吃？8個你以為正確其實錯誤的馬鈴薯觀念
5月4生肖「事業愛情兩得意」運勢開掛 他邂逅高品質戀情

5月4生肖「事業愛情兩得意」運勢開掛 他邂逅高品質戀情
魔改劇情、沒CP感…劉詩詩新劇又翻車？ 「難看」衝上熱搜

魔改劇情、沒CP感…劉詩詩新劇又翻車？ 「難看」衝上熱搜
大連→貴陽飛了15小時「經6機場3次備降」 山東航空不賠

大連→貴陽飛了15小時「經6機場3次備降」 山東航空不賠
黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客