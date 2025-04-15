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台北捷運石牌站女客持刀傷人 警民協力制伏送辦

中央社台北15日電
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台北捷運石牌站今天晚間發生持刀傷人事件。圖為員警在北捷石牌站內垃圾桶裡尋獲作案用水果刀。記者李隆揆／翻攝
台北捷運石牌站今天晚間發生持刀傷人事件。圖為員警在北捷石牌站內垃圾桶裡尋獲作案用水果刀。記者李隆揆／翻攝

台北捷運石牌站今天晚間發生持刀傷人事件，陳姓女乘客在月台等車時突遭不認識的林姓女子持刀刺傷，保全及熱心民眾見狀協力制伏林女，警方到場後當場逮捕、依法送辦。

台北市長蔣萬安晚間透過臉書（Facebook）表示，捷運石牌站稍早發生傷人案件，他下令依法嚴查嚴辦，台北市絕不容許這樣的暴力犯罪行為，也要求台北捷運公司及捷運警察隊加強各站維安，守護市民安全。

警消傍晚5時50多分獲報，指捷運石牌站月台有一名女乘客不明原因遭另一名女子攻擊，遭攻擊女子的肩、背部刺傷、意識清醒，緊急派員協助送醫治療。

據調查了解，案發時42歲陳姓女子正坐在捷運站月台上的椅子等車，突然遭40歲林姓女子持刀刺傷其背部，造成其背後有一處2至3公分傷口，現場血跡斑斑，經送醫治療後已無生命危險。

犯嫌林女立即遭保全及現場民眾合力制伏，台北市警察局捷運警察隊及轄區北投警分局獲報後，立即派員趕赴現場處理，當場逮捕林女並帶回北投警分局石牌派出所偵辦，以釐清犯案動機。

據指出，林女與傷者陳女互不相識，林女案發後思緒不是太清楚，全案詢後將依刑法傷害罪移送士林地檢署偵辦。

捷運警察隊呼籲，民眾搭乘捷運時需注意身旁乘客的動向，若在捷運系統內遇到持刀攻擊，儘可能立即遠離危害並採取繞圓型方式閃避，同時以隨身包包、書本等保護身體要害，可利用隨身物品例如雨傘、外套等防止歹徒近身攻擊，儘量避免與歹徒近身搏鬥。

另外，提醒民眾搭乘捷運勿攜帶各類刀械或危險物品，違反者除捷運公司得拒絕運送外，更可能觸犯社會秩序維護法或公共危險罪等罪責。

暴力犯罪 蔣萬安

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