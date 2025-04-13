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台灣漢光41兵推 顧立雄：防衛軍開戰第8天成功聯合作戰

記者洪哲政/台北即時報導
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國防部長顧立雄（左）12日出席「漢光41號演習」電腦輔助指揮所演習統裁官會議，肯定演習進程中全體官兵投入的努力與表現。（圖/軍聞社）
國防部長顧立雄（左）12日出席「漢光41號演習」電腦輔助指揮所演習統裁官會議，肯定演習進程中全體官兵投入的努力與表現。（圖/軍聞社）

國防部長顧立雄昨（12）日公布，台國軍部隊在實施近半的「漢光41號演習」電腦輔助指揮所演習中，8天內由海空協力，達成一次成功聯合作戰。

台國軍漢光41號演習日前展開為期14天13夜的「電腦輔助指揮所演習」，目前還在進行中。顧立雄所謂「8天內達成一次成功聯合作戰」，是否喻示防衛軍耗時8天擊退欲登陸台灣的「攻擊軍」（解放軍）？軍方沒有進一步闡明。

軍聞社12日報導，顧立雄昨日下午以統裁官身分，主持演習統裁會議，並表示演習已進入第8天，前階段完成常態危機處理、灰色地帶應處及聯合反登陸作戰等重要課目，防衛軍整體演練成果良好，也激盪出許多值得精進的新思維。

顧立雄「特別」指出，至今（12）日防衛軍已靈活運用戰術戰法，海空協力達成一次成功的聯合作戰。在接下來6天的演習期程中，配合攻擊軍行動方案，將持續磨練防衛軍削弱戰略等執行成效。各級部隊務必掌握訓練節奏，持續達成預定訓練目標；另攻擊軍也應營造高張力戰場情境，誘導防衛軍實施演練，以增強防衛軍的戰備應處效能。

顧立雄表示，電腦輔助指揮所演習無關勝負，而是以貼近實戰的精神，磨練防衛軍聯合作戰整體效能，並在後續的操演中，統裁部應持續設計指揮所轉移、通資中斷與通訊備援等狀況，以驗證各層級指管系統韌性，確保在實際戰況中，仍能保持有效的指揮與協同。

國防部 解放軍

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