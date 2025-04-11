賈永婕首曝接任台北101董座內幕 找她來的高層說了這句話

賈永婕暢談擔任101董座心情。圖／大雲時堂提供

賈永婕 接任台北101 董事長半年，日前受邀到李四端主持的「大雲時堂」，首次將接任101董座的心情完整說出。她提到這半年來的心情是「超開心的」，非常佩服高層有勇氣對她開口。「既然人家都有勇氣開口了，當然我也要有勇氣答應，而且之前都是對外說考慮3天，其實我3秒鐘就想答應了」。

李四端好奇，這半年下來，當初跟賈永婕開口邀約的人，是否有對她的工作表現表示意見。賈永婕透露，高層只說要她「做自己」，「所以這就是對我最大的支持」。

賈永婕提到，很多酸民認為她做事太高調，但她是101董事長，當然要用自己的人脈和影響力為101行銷。如果她做了董事長之後，突然變得很低調，才是不合常理，而且她才不要做大家認為傳統中的董事長。

至於為何不願蕭規曹隨？賈永婕舉例，以前101都會辦跨年 煙火的記者會，但記者會的目的是將30秒的煙火動畫播放給記者看，這樣一場記者會就要花費50萬，所以她覺得直接提供影片給媒體和社群發布即可。還有101馬拉松登高活動，更是在她上任3天後的內部提案上直接要求修正，最後省下400萬預算，還轉型成捐出500萬元的公益活動。

這半年來，賈永婕最感謝身邊專業的工作夥伴，當然她也有陷入低潮，像是有些人用難聽且刻薄的言語，在公眾版面批評，還不用負任何責任，賈永婕認為自己有權力站出來辯護，不過她也很享受這些射向自己的子彈，代表她也有子彈可以回擊。

賈永婕還提到，未來的101要走出台北，因為一個這麼有能力的經營團隊，絕對可以再去經營別的案場，董事會也對她們的團隊有信心，未來更不排除還有其他合作的可能性。

最後李四端問到：「這半年下來有沒有什麼委屈？」賈永婕大笑回覆：「沒有，我一點都不委屈，我覺得討厭我的人比較委屈吧！」