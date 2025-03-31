綠議員嘆台灣瀰漫肅殺「逆風反罷免」 被罵滾出民進黨

高雄市議員黃明太質詢提及，近日社會的肅殺之氣讓他夜不成眠，他認為高雄市也是朝小野大，但預算刪減少，也沒有人倡議罷免。(記者徐白櫻／翻攝)

民進黨 高雄市議員黃明太日前質詢市長陳其邁 ，感嘆現今的台灣充滿肅殺氣氛，並提到高雄市議會也是朝小野大，卻沒吵鬧及罷免 。這番「逆風」質詢畫面在藍營瘋狂流傳，引起很大回響。

黃明太昨(3/31)天說，這幾天很多綠營罵他，甚至叫他滾出民進黨，但民進黨不能變一言堂，立法院可以「藍白合」，為何不能「綠白合」？他主張溝通協調取代對立。

高市議會27日進行市長施政報告及質詢，黃明太近日因台灣社會充滿肅殺氣氛睡不著，內心有感而發，希望市長陳其邁分享高雄朝小野大的執政經驗給中央知道。

黃表示，陳其邁上任後，議會一直都是朝小野大，民進黨未過半，情況和立法院很像，但市府施政沒有窒礙難行之處，每年被刪減的預算也是少之又少，市政府也從沒說過要罷免哪位國民黨議員。

黃明太昨表示，很多人在社群媒體留言罵他，甚至叫他滾出民進黨，他認為自己只是講該講的話，心情不受影響。「我沒有講民進黨不好，既然可溝通，為何不溝通？」黃明太說，高雄議會本來就是朝小野大，後來又少掉三席議員，舉手表決都輸國民黨，卻沒有每天喊罷免，全靠市長與局處首長奔走溝通，所以運作不受影響，「為何立法院只能藍白合，難道不能綠白合？」

黃明太說，當年總統陳水扁執政朝小野大，未發動過罷免，蔡英文則是完全執政，但難道要完全執政、完全護航，才是百姓的福氣嗎？他只是提供意見給執政單位多思考一下其他方式，不一定要走到極端，搞到族群分裂。

針對黃明太認為台灣沒有分裂的本錢，曾任民進黨副秘書長的台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這才是理智的台灣主流民意，「黃明太議員加油，你絕不會孤單的，我挺你。」