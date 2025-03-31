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台民調…綠情感溫度回升 藍寒冷、白近冰點「雙創新低」

記者黃婉婷／台北即時報導
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台灣民意基金會今天公布民眾對藍綠白三大主要政黨的感情溫度。圖／台灣民意基金會提供
台灣民意基金會今天公布民眾對藍綠白三大主要政黨的感情溫度。圖／台灣民意基金會提供

台灣民意基金會今天公布最新民調，針對民眾對藍綠白三大主要政黨的感情溫度，執政9年的民進黨為50.79度，處友善的微溫狀態，相較去年8月走出民意冷宮，國民黨則為38.64度，屬寒冷且反感的狀態，民眾黨則以34.97度居末，接近冰點，被視為創黨以來最大危機。

針對民眾對民進黨的感情溫度，最新民意顯示，20歲以上台灣人，4成2對民進黨的感情溫度是熱的，3成2是冷的，2成4不冷不熱，有好感的人比有反感的人多9.9個 百分點。平均溫度為稍高於無感的50.79度。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，社會對民進黨的感情溫度超越無感或冷感，處於微溫，代表正面、友善及肯定。做為今日執政黨，民進黨讓民眾有這樣的感覺值得慶幸，但只略高0.79度也是警惕。

國民黨部分，20歲以上台灣人中，2成2對國民黨的感情溫度是熱的，4成6是冷的，2成7不冷不熱，對國民黨反感的人是兩倍於有好感的人。從平均溫度為38.64度，相當寒冷，相當反感。

游盈隆指出，社會對國民黨的整體感情溫度很冷，遠低於50度，代表負面、討厭及不欣賞的態度。做為今日最大在野黨，也是國會第一大黨，國民黨讓台灣人有這樣的感覺，無疑是一個嚴重的警訊。

至於民眾黨，20歲以上台灣人，1成9對民眾黨感情溫度是熱的，4成9是冷的，3成不冷不熱，有反感的人比有好感的人多2.5倍。平均溫度看為34.97 度，遠低於無感 的50度，接近冰點。

游盈隆表示，此刻民眾對民眾黨的感覺糟透了。這是迎面而來的暴風雪，也是民眾黨創黨以來最大危機。箇中原因為何？值得深究。

相較去年2024年8月調查，游盈隆指出，民進黨平均感情溫度不降反升0.99度，跨越無感的50度，走出民意的冷宮，意義重大。整體趨勢顯示，民眾對民進黨感情溫度逐漸回升，自2023年1月被打入民意冷宮後，經過2年2個月漫長歲月，至今終於走出冷宮，呼吸不同空氣。

游盈隆續指，國民黨平均感情溫度大幅滑落6.99 度，讓原本就被打入民意冷宮的國民黨雪上加雪，情勢更惡化。創下自2018年3月以來的新低紀錄，這也是國民黨史上第一次下跌到3字頭。

民眾黨部分，游盈隆說，平均感情溫度大幅下滑5.36度，整體而言，民眾對民眾黨的感情溫度雖從沒高過 50 度，但已相當接近，但這1年半之間，出現2次連續大幅下滑，溫度急遽下降14.28度。此次的34.97度創下歷史新低記錄。

此次訪問期間為3月10日至12日；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1079人，市話755人，手機324人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。

國民黨 民眾黨 民進黨

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