川普恢復塑膠吸管 台環境部長擬贈美「台製紙吸管」

美國總統川普上月簽署行政命令，要求聯邦政府機構不再提供紙吸管，並恢復國內塑膠吸管的使用。示意圖。路透

美國總統川普 上月簽署行政命令，要求聯邦政府 機構不再提供紙吸管，並恢復國內塑膠吸管的使用，環境部長彭啓明今天於節目受訪指出，台灣製造的紙吸管可以30分鐘不融掉，可以考慮送一些紙吸管給美國。

上月川普宣布將簽署行政命令，回歸塑膠吸管的使用，彭啓明當時便表示，塑膠用品、塑膠微粒造成的生態浩劫非常大，川普簽署的行命令可能也和自己的生活經驗有關，但台灣一定會照著自己的減塑步調走，不會跟進美國恢復塑膠吸管的作法。

彭啟明今天受訪指出，減塑已經是全球共識，紙吸管相比塑膠吸管更為環保，台製紙吸管也可以30分鐘不會融掉，塑膠吸管和紙吸管價格差距也在縮小，鼓勵大家若有需要仍選擇使用紙吸管，也考慮送給美國一些紙吸管。

另談到川普1月宣布其任內不會允許興建新的離岸風場，原因包含「醜」、「危害野生動物」等，彭啓明指出，即便如此，但歐美其實仍在續推風機建置，自己去年接任環境部長以來，已經多起風機開發案都經環評委員建議補件再審，可見環委們對離岸風機開發是很認真以待的。

另談到風機廢棄物的處理，彭啓明指出，許多台灣陸域風機已經存在20年，已經面臨屆齡淘汰，風機廢棄物的回收仍在解決中，保證類似爐渣非法掩埋的情況不會發生。