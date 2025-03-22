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「葉元之莫進、慣老闆俱燼」 方旭遺孀首度回應曝原因

記者楊德宜／台北即時報導
方旭告別式禮廳外擺上「汪喵都歡迎、葉元之莫進、離塵遠遊去、慣老闆俱燼」看板。圖／民眾提供
方旭告別式禮廳外擺上「汪喵都歡迎、葉元之莫進、離塵遠遊去、慣老闆俱燼」看板。圖／民眾提供

國民黨立委葉元之前助理方旭病逝，日前告別式會場外架設「汪喵都歡迎、葉元之莫進、離塵遠遊去、慣老闆俱燼」看板，引起討論；葉元之當時回應，尊重家屬。方旭的遺孀今天在臉書首度回應，她表示，該名自稱「請假不扣薪水的暖心老闆」，1月10日在助理面露病容時，立刻准辭並退保，「1月13日進醫院就沒出院的員工完全處在無勞保狀態」。

●方旭的遺孀臉書全文：

為什麼葉元之莫進？

這幾天很多人問，北市勞動局這個勞檢是怎麼來的？我還真不知道。

但是因為這突然而來的勞檢，看到了新聞，讓我想提問。

關於沒打卡鐘的缺失，被勞檢的雇主3月18日受訪說：「當初沒有要求員工填出勤紀錄，是因為保持一個彈性，實際上在我們辦公室，員工有遲到、早退、請假，我們也沒有去扣薪水」。

對照3月5日新聞報導這名雇主講他最後一次見到前助理的場景：

1月10日，葉男稱他當天進到辦公室，助理不在，而當助理回到辦公室時， 「看起來蒼白，肉眼可見不舒服」，助理當下又再次請辭，葉男馬上就准了。

試想，一名請假不扣薪水的暖心老闆，在一個星期五下午，看到身邊員工「看起來蒼白，肉眼可見不舒服」，正常的情節是不是會說趕快去看病或回家休息，星期六、日睡個兩天再說？

然而真實結局是：暖心老闆1月10日當天把「肉眼可見不舒服」的員工退保。

1月13日進醫院就沒出院的員工完全處在無勞保狀態。

相信勞檢處看到了1月10日退保紀錄。

方旭的遺孀今天在臉書首度回應，她表示，方旭送醫時完全處在無勞保狀態。圖／取自臉書
方旭的遺孀今天在臉書首度回應，她表示，方旭送醫時完全處在無勞保狀態。圖／取自臉書

國民黨

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