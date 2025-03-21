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台父子開假虛幣店洗錢詐台幣31億 千人受害

記者蔡維斌、張宏業／即時報導
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近年虛擬貨幣詐騙案激增，雲林地檢署偵破「假幣店、真水房」洗錢案，起訴17人。示意圖。(本報資料照片)
近年虛擬貨幣詐騙案激增，雲林地檢署偵破「假幣店、真水房」洗錢案，起訴17人。示意圖。(本報資料照片)

台中周姓父子與境外詐騙機房合作，在台灣廣開十家虛擬幣連鎖店，以合法實體幣店為掩護，暗中從事非法洗錢，金額高達31億元(台幣，以下同，約9396萬美元)，雲林地檢署昨天依加重詐欺、洗錢等罪起訴17人，對主謀周宏維、劉勁谷、游峻復求處20年重刑。

起訴指出，被害人因店家標榜防詐外觀更加深信任，許多不懂虛擬貨幣知識的被害人，誤遭詐團引導投資，將大量現金交給幣店兌換泰達幣（USDT），旋即由機房成員引導匯出，詐團利用「假幣店、真水房」及「假物流、真車手」天衣無縫合作，設計一套「控制下交付」的流程，如同「黑色豪門企業」劇情。

雲林地檢署動員檢警上百人，經過一年半追查，發現周家除了26歲的周宏維，他的父母、弟弟及女友等全都涉案其中。

檢方痛批，加重詐欺最低本刑雖不如運輸毒品犯行重，但此案受害人多且金額龐大，贓款流向海外，難以追償，諸多被害人傾家蕩產，更有涉世未深學生、醫藥費遭詐騙的重症病患受害，所造成戕害不亞於毒品犯罪。

檢察官段可芳前年偵辦一起假投資車手詐欺案，意外發現周福寧、周宏維與周暐捷父子原在南投經營薑母鴨店，大兒子周宏維因是個人幣商，派員工與被害人面交取款，發現「場外交易」有暴利可圖，與境外機房合作，透過劉勁谷仲介，加盟合法實體幣店，從事不法。

周宏維並邀父親周福寧、弟弟周暐捷經營幣店及「泰達幣兌換所」，由劉勁谷、周宏維接洽境外機房，先以話術引導被害人至收水幣店，周福寧收取現金後，由周暐捷將泰達幣打入機房後台錢包，並透過預約制，使機房得以掌握被害人交易進度。

檢方查出，周氏父子一年內在全台開設十間泰達幣兌換所，還以防詐宣導、免責聲明切割幣店責任，周宏維還建立被害人內控表單、教導店員面對檢警時應對方式，游峻復則以天貓物流公司名義，將車手包裝為物流人員，每日負責收取大量贓款分送周家等地，再輾轉將贓款購買豪宅、名車，遊戲點數洗錢，短短幾個月經手30億元，周氏父子從中賺取上億元價差，被害人遍布全台達上千人。

虛擬貨幣

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