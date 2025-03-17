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解放軍今在台海附近軍演 陸委會批「麻煩製造者」

記者陳宥菘／台北即時報導
（本報資料照片）
（本報資料照片）

大陸17日下午透過其外交部例行記者會安排陸媒提問的方式，間接宣布解放軍今天在台海附近進行軍事演習，國台辦則指此次演習是對賴清德宣揚「台獨」的堅決懲戒。陸委會晚間表示，針對今日共軍機艦在我海空域的侵擾作為，我國防部均有密切掌握，政府持續掌握周邊動態，適切應處。陸委會並批評大陸是不折不扣的「麻煩製造者」。

陸委會17日晚間透過書面表示，針對今日共軍機艦在我海空域的侵擾作為，我國防部均有密切掌握，並已對外說明，政府相關部門持續掌握周邊動態，適切應處。

陸委會表示，大陸持續對台軍事恫嚇，升高台海局勢緊張，破壞區域和平穩定，是不折不扣的「麻煩製造者」。政府將全力推動「和平四大支柱行動方案」，強化全社會防衛韌性，守護國家主權與民主自由，同時與友盟國家合作，共同遏止大陸對外軍武擴張的野心，維護台海及區域安全與繁榮。對外軍武擴張的野心，維護台海及區域安全與繁榮。

對於解放軍今日行動，我國防部僅稱之為「聯合戰備警巡」，並分別於早上及下午各進行了一次。國防部今午表示，自上午6時40分起，陸續偵獲20架次軍機逾越中線及其延伸線，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。國防部晚間又表示，自下午2點30時起，陸續偵獲22架次逾越中線及其延伸線，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

值得一提的是，國軍正好自今天起執行為期5天的「立即備戰操演」，對解放軍近年在台灣周邊海空域進行灰色地帶襲擾，以及不排除透過「由演轉戰」模式對台攻擊的狀況加以應對與訓練。

今天下午大陸外交部記者會上，陸媒《中國日報》提問稱，「據了解，中國軍隊今天在台海附近進行了軍事演習。外界認為，這同近期美國務院網站修改對台政策表述和「台獨」勢力倒行逆施有關。請問中方對此有何評論？」

大陸外交部發言人毛寧對此回應稱，美方近期在台灣問題上採取了一系列錯誤行徑。中方有關軍事行動是捍衛國家主權、安全和領土完整的必要、合法、正當之舉，是對外部勢力執意縱容支持「台獨」行徑的堅決回應，對「台獨」分裂勢力倒行逆施的嚴正警告。她並要求美方停止越線挑釁行徑，慎之又慎處理台灣問題，不要對台海和平穩定和中美關係造成進一步嚴重損害。

大陸國台辦發言人陳斌華晚間也證實軍演消息，稱解放軍在台島（指台灣本島）附近展開演習，是對賴清德不斷宣揚「台獨」分裂謬論、升高兩岸對立對抗的堅決懲戒，是對「台獨」分裂勢力謀「獨」挑釁的有力震懾，是對外部勢力干涉滋事的嚴正警告。

國防部 解放軍 賴清德

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