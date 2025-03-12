谷立言：美對台承諾不變 不希望見到片面改變台海現狀

美國在台協會（AIT）處長谷立言。本報資料照片

美國在台協會處長谷立言 今天表示，美國不會放棄台灣、對台承諾從未改變，也將持續協助台灣提升防衛能力；台海若發生衝突將影響全球GDP逾10%，美國不希望見到任何武力脅迫改變台海現狀。

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今天接受三立電視台專訪表示，他在白宮與官員談及美國對台政策不變，而美國總統川普 （Donald Trump）數度強調不希望看到台海衝突發生，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）也述明不會放棄對台灣的承諾。

谷立言指出，最保守評估，台海若發生危機，全世界經濟傷害會超過全球GDP的10%，比二戰還要嚴重。美國在內多國注意到台灣的重要性，不希望看到任何用武力或是脅迫的手段改變台海現狀。

主持人提問，川普日前在白宮接見烏克蘭總統澤倫斯基時不歡而散，在台灣引起一波「疑美論」。

谷立言說，川普當然希望看到世界和平，若能結束俄烏戰爭，美國可在印太地區增加更多資源，美國願意保護印太地區和平，可是需要盟友及夥伴，包括台灣，也希望繼續加強跟日本、韓國、菲律賓跟澳洲合作。就台灣而言，美方也會繼續協助台提升自我防禦能力。

谷立言強調，不應該懷疑美國對台灣或是印太地區的承諾。美方希望在印太地區增加嚇阻能力避免衝突發生，可以明確地說，美國不會放棄台灣、對台灣的承諾從未改變，也樂見總統賴清德明確說會把台灣國防預算提升到GDP的3%以上。

谷立言表示，從來沒有看過台灣跟美國的關係那麼緊密，就像磐石一樣堅定。相信未來4年，可以一起來讓美國跟台灣更強大、更安全、更加繁榮，美台關係一定朝更好的方向邁進。

被問及台積電 擴大對美投資，台灣是否仍是美國核心利益。谷立言強調，台灣對美國的利益不只半導體，美台合作也不是零和遊戲。雖然台積電擴大在美投資，但目前美國最大半導體公司仍是美光，且台積電也表示會將最高端的製程留在台灣；以產業發展的角度來看，台灣無法單獨滿足全球需求，赴美投資很合理。

谷立言指出，美國投資環境佳、資源豐富，且重要客戶幾乎都在美國，台積電若在美投資方向正確，對其將是一大加分。

被問及台灣是否仍將是美國關稅戰目標，谷立言表示，不回答假設性問題，但鼓勵台灣繼續參與美國在工業化的過程，並加強能源交流以及經濟安全等議題，包括無人機、藥品等產業是很多國家的希望，對此，台灣也應加強出口管制，台美若能互補合作，或能取代中國供應鏈。