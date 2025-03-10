我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

DOGE：3億多元疫情紓困貸款是11歲以下兒童取得

打了類固醇的官僚…加國新總理卡尼 能與川普一戰？

柯文哲解除禁見最終日 柯父告別式後陳佩琪赴北所

中央社新北10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
民眾黨前主席柯文哲父親告別式上午結束，柯妻陳佩琪（右二）稍早把握最後一次會客機會，再度驅車前往北所會見丈夫。記者潘俊宏／攝影
民眾黨前主席柯文哲父親告別式上午結束，柯妻陳佩琪（右二）稍早把握最後一次會客機會，再度驅車前往北所會見丈夫。記者潘俊宏／攝影

前台北市長柯文哲涉京華城等案遭羈押，獲裁准解除禁見至今天，與家人討論父親治喪事宜。柯文哲上午在戒護下返回新竹參與家祭。柯妻陳佩琪下午趕往北所探視，全程低頭不語。

柯文哲目前羈押在台北看守所。柯文哲的父親柯承發2月17日病逝，今天上午在新竹市生命紀念園區舉辦告別式。陳佩琪3月7日替柯文哲申請返家探視，希望能同意柯文哲今天參加告別式。

台北看守所副所長陳啟森接受中央社記者電訪時指出，柯文哲在8名人員戒護下，上午7時10分離開北所前往新竹奔喪。

針對柯文哲參加家祭全程沒上手銬及腳鐐，陳啟森表示，按照羈押法規定，審慎評估現場戒護風險，採適當戒護模式。北所則以訊息說明，將持續注意柯文哲身心狀況，必要時提供專業心輔資源。

家祭儀式結束後，柯文哲於上午10時16分從會場後方通道步出，由法警戒護上車離開。陳佩琪目送柯文哲離開時，在後方哭泣高喊「政治干預司法，司法迫害人權」。

柯父告別式結束後，陳佩琪下午2時許趕抵北所辦理接見，近3時步出北所，面對媒體提問均未回應，快步搭車離去。

柯文哲日前透過律師遞交聲請解除禁見、通信，以便與家屬討論柯父治喪事宜。台北地方法院2月27日裁定對柯文哲母親、妻子、弟弟、妹妹等4人解除禁見至今天。

柯文哲

上一則

台AIT處長谷立言：美能作穩定能源供應來源 包含核能

下一則

有大陸身分證仍須當兵 陸委會：防堵在兩岸間轉換逃兵役

延伸閱讀

柯文哲家祭痛喊對不起父親 哽咽「獄中聽見父過世 是一生遺憾」

柯文哲家祭痛喊對不起父親 哽咽「獄中聽見父過世 是一生遺憾」
柯文哲奔喪 穿囚衣「手腳沒戴戒具」現身告別式

柯文哲奔喪 穿囚衣「手腳沒戴戒具」現身告別式
柯爸明告別式 他勸賴清德出席：給柯文哲一個擁抱

柯爸明告別式 他勸賴清德出席：給柯文哲一個擁抱
柯文哲父親10日告別式 黃國昌：因父喪不便到場致意

柯文哲父親10日告別式 黃國昌：因父喪不便到場致意

熱門新聞

陽明交大研究團隊發現，台式英語起因為使用「單字拼寫」記憶單字所致。研究第一作者教授盧郁安教授（左二）、研究第二作者碩士李承寰（左一）、金紹婕（右二）和游師晴（右一）攜手揭單字拼寫對英語發音的影響。(陽明交大提供)

為什麼講英語有台灣腔？ 台學者揭發音關鍵

2025-03-05 22:30
台北101大樓被閃電擊中瞬間的畫面。(擷自X@ABC News)

台北101遭雷擊畫面震撼 ABC News也報導了

2025-03-05 20:22
曾任台陸軍上校的張憲義，近日接受有線電視新聞網專訪，談論當年擔任中情局線民且阻止台灣研發核武一事。圖為張憲義2017年新書發表會場景。（記者程嘉文／攝影）

他終結台灣核武夢 張憲義罕見接受CNN專訪：不後悔向美通風報信

2025-03-01 23:00
曾任中華民國陸軍上校的張憲義，近日接受美國有線電視新聞網專訪，談論當年擔任美國中情局線民且阻止台灣研發核武一事。圖為張憲義2017年新書發表會場景。(本報資料照片)

向美告密終結台灣核武夢 張憲義：不後悔、沒背叛自己

2025-03-03 01:27
國民黨立法院黨團總召傅崐萁2月赴香港參加旅展，一名同行的旅行業者在入境香港時驚傳被捕，至今仍未獲釋，陸委會5日予以證實，指該員被香港警方指控涉及刑事案件。圖／傅崐萁辦公室提供

傅崐萁赴港1團員入境時被捕 陸委會證實：涉刑事案件

2025-03-05 11:59
央視新聞8日晚間貼出多名台灣藝人響應央視圖卡對台表態的彙整。（圖／截自微博）

多名藝人轉發「台灣必歸」 台陸委會：依兩岸條例查處

2025-03-08 11:59

超人氣

更多 >
領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡

領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡
報稅提醒篇／不想被國稅局查稅？ 3大「地雷」別踩

報稅提醒篇／不想被國稅局查稅？ 3大「地雷」別踩
川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助

川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助
國稅局AI查稅進程加速 大數據下逃稅、漏稅恐「無處可逃」

國稅局AI查稅進程加速 大數據下逃稅、漏稅恐「無處可逃」
一旦搬進去就住到老 全美最富裕退休城13處在加州

一旦搬進去就住到老 全美最富裕退休城13處在加州