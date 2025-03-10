柯文哲解除禁見最終日 柯父告別式後陳佩琪赴北所

民眾黨前主席柯文哲父親告別式上午結束，柯妻陳佩琪（右二）稍早把握最後一次會客機會，再度驅車前往北所會見丈夫。記者潘俊宏／攝影

前台北市長柯文哲 涉京華城等案遭羈押，獲裁准解除禁見至今天，與家人討論父親治喪事宜。柯文哲上午在戒護下返回新竹參與家祭。柯妻陳佩琪下午趕往北所探視，全程低頭不語。

柯文哲目前羈押在台北看守所。柯文哲的父親柯承發2月17日病逝，今天上午在新竹市生命紀念園區舉辦告別式。陳佩琪3月7日替柯文哲申請返家探視，希望能同意柯文哲今天參加告別式。

台北看守所副所長陳啟森接受中央社記者電訪時指出，柯文哲在8名人員戒護下，上午7時10分離開北所前往新竹奔喪。

針對柯文哲參加家祭全程沒上手銬及腳鐐，陳啟森表示，按照羈押法規定，審慎評估現場戒護風險，採適當戒護模式。北所則以訊息說明，將持續注意柯文哲身心狀況，必要時提供專業心輔資源。

家祭儀式結束後，柯文哲於上午10時16分從會場後方通道步出，由法警戒護上車離開。陳佩琪目送柯文哲離開時，在後方哭泣高喊「政治干預司法，司法迫害人權」。

柯父告別式結束後，陳佩琪下午2時許趕抵北所辦理接見，近3時步出北所，面對媒體提問均未回應，快步搭車離去。

柯文哲日前透過律師遞交聲請解除禁見、通信，以便與家屬討論柯父治喪事宜。台北地方法院2月27日裁定對柯文哲母親、妻子、弟弟、妹妹等4人解除禁見至今天。