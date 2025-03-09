柯文哲父親10日告別式 黃國昌：因父喪不便到場致意

前民眾黨主席柯文哲父親柯承發病逝，將於10日舉辦告別式。民眾黨主席黃國昌9日表示，自己因父喪不方便到場致意。(中央社)

民眾黨 前主席柯文哲 的父親柯承發病逝，將在3月10日舉辦告別式。民眾黨主席黃國昌 今天說，自己因為父喪不方便到場致意，已責成民眾黨秘書長周榆修與黨部一級主管召開準備會議，希望告別式圓滿順利。

台灣民眾黨國家治理學院今天舉辦「台灣AI產業與能源政策的挑戰與展望」論壇，邀黃國昌及和碩科技董事長童子賢出席。黃國昌說，他在黨主席補選後，就曾向童子賢請益，以童子賢的高度，「給他（童子賢）抹上政黨色彩，其實並不是台灣之福」。

前台北市長柯文哲涉京華城等案遭羈押，柯父柯承發辭世將於10日舉辦告別式。黃國昌說，民眾黨沒有得到任何通知柯文哲明天什麼時候可以返家奔喪；但從民眾黨角度來講，協助柯文哲和家人度過最困難時刻，是民眾黨全黨上下共同心願。

黃國昌表示，他自己因為父喪，不方便到現場致意，已經責成周榆修，今天下午所有一級黨部主管會開準備會議，希望明天柯爸告別式一切圓滿、平和、順利，民眾黨會用最實際行動支持柯文哲和其家人。

另外，電價會前會將在近期舉行，台電推演3種劇本，最佳情境為立法院同意千億預算撥補即可不漲電價，但考量是否能順利撥補仍存在變數，折衷之下，台電內部規畫，若要讓今年不再擴大虧損，住宅、小商店等民生用電恐須全面調漲。

黃國昌說，台電過去10年營運績效，每年都有大幅盈餘，但最近幾年出現巨幅虧損，若台電配合民進黨政策根本沒辦法形成可持續性的商業模式（sustainable business model），政府不負責任地繼續用納稅人的錢補貼台電。

黃國昌表示，民進黨政府對台電虧損，不能只是挖東牆補西牆，每年補貼新台幣1000億元(約32.6億美元)，根本沒辦法解決問題。錯誤的能源政策所導致的惡果，正由全體台灣人民承受，民進黨發展綠能各式各樣貪腐結構，如果沒有徹底檢討，根本無法真正解決問題。