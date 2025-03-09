我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門

​華為余承東與劉亦菲微博互相關注 引發網友熱議

柯文哲父親10日告別式 黃國昌：因父喪不便到場致意

中央社台北9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
前民眾黨主席柯文哲父親柯承發病逝，將於10日舉辦告別式。民眾黨主席黃國昌9日表示，自己因父喪不方便到場致意。(中央社)
前民眾黨主席柯文哲父親柯承發病逝，將於10日舉辦告別式。民眾黨主席黃國昌9日表示，自己因父喪不方便到場致意。(中央社)

民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發病逝，將在3月10日舉辦告別式。民眾黨主席黃國昌今天說，自己因為父喪不方便到場致意，已責成民眾黨秘書長周榆修與黨部一級主管召開準備會議，希望告別式圓滿順利。

台灣民眾黨國家治理學院今天舉辦「台灣AI產業與能源政策的挑戰與展望」論壇，邀黃國昌及和碩科技董事長童子賢出席。黃國昌說，他在黨主席補選後，就曾向童子賢請益，以童子賢的高度，「給他（童子賢）抹上政黨色彩，其實並不是台灣之福」。

前台北市長柯文哲涉京華城等案遭羈押，柯父柯承發辭世將於10日舉辦告別式。黃國昌說，民眾黨沒有得到任何通知柯文哲明天什麼時候可以返家奔喪；但從民眾黨角度來講，協助柯文哲和家人度過最困難時刻，是民眾黨全黨上下共同心願。

黃國昌表示，他自己因為父喪，不方便到現場致意，已經責成周榆修，今天下午所有一級黨部主管會開準備會議，希望明天柯爸告別式一切圓滿、平和、順利，民眾黨會用最實際行動支持柯文哲和其家人。

另外，電價會前會將在近期舉行，台電推演3種劇本，最佳情境為立法院同意千億預算撥補即可不漲電價，但考量是否能順利撥補仍存在變數，折衷之下，台電內部規畫，若要讓今年不再擴大虧損，住宅、小商店等民生用電恐須全面調漲。

黃國昌說，台電過去10年營運績效，每年都有大幅盈餘，但最近幾年出現巨幅虧損，若台電配合民進黨政策根本沒辦法形成可持續性的商業模式（sustainable business model），政府不負責任地繼續用納稅人的錢補貼台電。

黃國昌表示，民進黨政府對台電虧損，不能只是挖東牆補西牆，每年補貼新台幣1000億元(約32.6億美元)，根本沒辦法解決問題。錯誤的能源政策所導致的惡果，正由全體台灣人民承受，民進黨發展綠能各式各樣貪腐結構，如果沒有徹底檢討，根本無法真正解決問題。

民眾黨 黃國昌 柯文哲

上一則

童子賢：台積電擴大對美投資 所謂掏空台灣之說是多慮

延伸閱讀

藍白合作推公投反罷免？ 黃國昌：題目須有共識 先坐下來談

藍白合作推公投反罷免？ 黃國昌：題目須有共識 先坐下來談
陳佩琪哽咽：柯文哲流淚堅持3/10送父親最後一程

陳佩琪哽咽：柯文哲流淚堅持3/10送父親最後一程
陳佩琪赴北所為柯文哲申請返家探視 盼3/10奔喪

陳佩琪赴北所為柯文哲申請返家探視 盼3/10奔喪
藍白合？ 黃國昌會盧秀燕 「台中的事就是民眾黨的事」

藍白合？ 黃國昌會盧秀燕 「台中的事就是民眾黨的事」

熱門新聞

台北101大樓被閃電擊中瞬間的畫面。(擷自X@ABC News)

台北101遭雷擊畫面震撼 ABC News也報導了

2025-03-05 20:22
陽明交大研究團隊發現，台式英語起因為使用「單字拼寫」記憶單字所致。研究第一作者教授盧郁安教授（左二）、研究第二作者碩士李承寰（左一）、金紹婕（右二）和游師晴（右一）攜手揭單字拼寫對英語發音的影響。(陽明交大提供)

為什麼講英語有台灣腔？ 台學者揭發音關鍵

2025-03-05 22:30
曾任台陸軍上校的張憲義，近日接受有線電視新聞網專訪，談論當年擔任中情局線民且阻止台灣研發核武一事。圖為張憲義2017年新書發表會場景。（記者程嘉文／攝影）

他終結台灣核武夢 張憲義罕見接受CNN專訪：不後悔向美通風報信

2025-03-01 23:00
曾任中華民國陸軍上校的張憲義，近日接受美國有線電視新聞網專訪，談論當年擔任美國中情局線民且阻止台灣研發核武一事。圖為張憲義2017年新書發表會場景。(本報資料照片)

向美告密終結台灣核武夢 張憲義：不後悔、沒背叛自己

2025-03-03 01:27
國民黨立法院黨團總召傅崐萁2月赴香港參加旅展，一名同行的旅行業者在入境香港時驚傳被捕，至今仍未獲釋，陸委會5日予以證實，指該員被香港警方指控涉及刑事案件。圖／傅崐萁辦公室提供

傅崐萁赴港1團員入境時被捕 陸委會證實：涉刑事案件

2025-03-05 11:59
央視新聞8日晚間貼出多名台灣藝人響應央視圖卡對台表態的彙整。（圖／截自微博）

多名藝人轉發「台灣必歸」 台陸委會：依兩岸條例查處

2025-03-08 11:59

超人氣

更多 >
今年3生肖健康運勢最佳 屬猴別吃辣、他痠痛好轉

今年3生肖健康運勢最佳 屬猴別吃辣、他痠痛好轉
中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅
聯邦法官裁定中國應為新冠負責 判罰240億元 密蘇里州獲勝訴

聯邦法官裁定中國應為新冠負責 判罰240億元 密蘇里州獲勝訴
史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬
傳馬斯克開會怒槓魯比歐 川普發文回應了

傳馬斯克開會怒槓魯比歐 川普發文回應了