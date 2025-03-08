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女學生照片盜傳「制服地圖」 估全台受害上千人

記者李定宇／新北即時報導
新北市議員黃淑君表示，近日接獲女學生反映個人照片被制服地圖盜用後，隨即在社交平台發文表示若是新北市的受害者可主動聯繫。圖／黃淑君tread翻攝
新北市議員黃淑君表示，近日接獲女學生反映個人照片被制服地圖盜用後，隨即在社交平台發文表示若是新北市的受害者可主動聯繫。圖／黃淑君tread翻攝

新北市議員黃淑君近日接到女學生陳情，表示自己的照片竟被網站制服地圖盜用，不知該怎麼辦，黃淑君調查發現從國小到高中女學生皆有類似情形，全台數百間學校被分類、受害人數估計超過千人，因此向新北刑大報案，教育局表示今也接獲學生反應該地圖網站授權刊載學生穿制服照，將協同警方追蹤處理。

新北市議員黃淑君表示，近日接獲女學生反映個人照片被制服地圖盜用後，隨即在社交平台發文表示若是新北市的受害者可主動聯繫，已先告知新北市警察局及新北市教育局校安中心此情形，並要求主動徹查。

黃淑君說，社交平台並有自稱網站站主的朋友表示目前站主的臉書帳號以及綁定的IG及thread帳號被官方停用，站主表示大量資料是由匿名投稿而來，投稿者有一般民眾也有素人學生自己投稿以及攝影師跟模特兒，因為網站草草創立並未考量到會有人惡意盜圖，也並未充分考量到肖像權以及兒少保護的部分，表示目前會先將私訊以及寄信要求刪除的照片抓出來刪除，並關閉網站檢查有無漏網之魚，後續也會和議員聯絡，很抱歉造成社會觀感不佳。

黃淑君說，該網站關閉前充斥大量廣告，其中一處地圖可依縣市選擇學校，初估全台有兩百間學校以上、千名女學生照片因此被盜用，其中更不乏國小女生，要求警方及教育局要重視辦理。

而在社交平台上，昨也出現不少女生表示照片被網站地圖盜用，表示「這真的太誇張了⋯未經同意就把我之前讀高中的照片全部上傳，甚至還有我和好朋友們的照片 幾乎快十張，制服地圖這樣真的讓人感受很差」、「請問制服地圖是找不到照片可以用了嗎？為何我甚至不知道我的照片就這樣被貼在上面，這世界瘋了吧」。

新北市教育局對此表示，教育局昨晚間接獲資訊第一時間即透過公務群組要求各校協助查察校內是否有類似案件情形，立即通報並可向網站管理員及「iwin 網路內容防護機構」進行申訴。

今日上午8時前接獲1校通報表示學生反應該地圖網站未經同意授權即刊載學生穿著制服個人照片，該篇貼文已下架，網站也已關閉，後續將持續協同警察單位追蹤處理。教育局已請學校主動並積極提供相關學生心理輔導協助，並視需求提供法律諮詢服務。

教育局與社政、警政及家長長期合作，落實宣導網路使用安全及尊重肖像權隱私與數位性別議題，後續將持續督請學校運用集會及課程融入時機進行網路使用安全教育。任何人若發現疑有不法情事，盡速向iWIN網路內容防護機構、警察局110專線進行檢舉，撥打24小時保護專線113尋求協助。

制服地圖網站被女學生投訴盜用個人照片，網站目前已立即關閉。圖／GOOGLE MA...
制服地圖網站被女學生投訴盜用個人照片，網站目前已立即關閉。圖／GOOGLE MAPS翻攝

教育局

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