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台積電擴大美國投資隱患 國民黨立委：供應鏈恐全外移

記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委葛如鈞。圖／聯合報資料照片
國民黨立委葛如鈞。圖／聯合報資料照片

台積電宣布擴大赴美投資千億美元，引台灣內部憂心核心產業出走。國民黨立委葛如鈞今晚受訪點出問題，他表示，台積電赴美投資，可能不光是台積電本身，而是相關供應鏈很可能全部外移。

葛如鈞說，台積電占台灣的股市交易量約40%，這不光是產業的重要性，若台積電將經營重心移出，且未必真的是賺錢的，可能對台積電本身的經營短期內也可能有影響，因美國的人力、廠房等問題，其經營難度是提高的。

葛如鈞指出，其次是台灣內部的經濟平衡需要關注。這其實是骨牌效應，台積電過去並不只是台積電過去而已，而是相關的供應鏈、產業鏈很可能全部外移，所需要的資源跟人才，政府要補助嗎？美國「晶片法案」如果取消，美國的補助也可能消失。供應鏈要過去，如果是用自己的錢投資美國，當然樂見我方跟美國的關係提升，但這有可能影響其他供應鏈的營收。

葛如鈞進一步說，再來與國安有關，台灣在地緣政治上有經貿上的重要性，若台灣在地緣政治上的經貿、科技等重要性下降，國安風險是提高的，兩者相互聯動。

葛如鈞認為，川普正用關稅、國防軍備等議題，跟世界各國做經貿談判，在談判的過程中，仍然需要些「籌碼」。台積電赴美投資，等於是我方重要的籌碼，在未經過其他相應的談判，包含能源或其他產業、國防軍購等，沒有配套的情況下，此籌碼已在美國的手上。

葛如鈞總結，後續可能還包含人才外移，導致影響台灣薪資或其他連帶性問題。比如說國外現在有很多本來要來台灣設半導體的研發中心，或是其他的聯合訓練、教育的發展，是否受到影響？又或是本來想要過來學的，反而希望台積電過去？會有很多骨牌效應發生。期待政府告訴大家可能的影響以及對策，可惜沒有聽到。

台積電 供應鏈 國民黨

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