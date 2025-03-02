美對台貿易逆差是亞太第3…成關稅目標？

在美國去年的貿易逆差來源國中，台灣名列亞太第三，圖為台中港。(路透)

貿易逆差是美國總統川普 一大經濟煩惱，2024年美國商品貿易逆差達到1.2兆美元，刷新紀錄。根據統計，美國去年與100多個國家商品貿易呈現逆差，以對中國的逆差最多，台灣名列亞太第三、全球第六，意味台灣也很可能被川普政府研擬的對等關稅 措施盯上。

美國去年對中國的商品貿易逆差達到2,950億美元，占整體逆差24%，但逆差額已從2018年4,180億美元的高點下滑。為縮小美中貿易逆差，川普繼2月稍早對中國輸美產品加徵10%關稅後，上周宣布4日起將再加徵10%關稅。

美國去年對越南 的商品貿易逆差額為1,230億美元，在亞太地區排名第二。美國對越南貿易逆差持續快速擴大，反映新冠疫情及川普第一任期對中國祭出的關稅，促使企業供應鏈從中國遷移至越南。

亞太第三名是台灣，去年美國對台灣的商品貿易逆差額為740億美元，比前年增加261億美元；美國去年對台灣出口成長24億美元，進口增加285億美元。日本以680億美元名列亞太第四，南韓（660億美元）排在第五名。

美國去年對印度的商品貿易逆差規模達到460億美元，約是川普第一任期首年的兩倍；印度也是企業轉移供應鏈的目的地。

美國去年對墨西哥的商品貿易逆差是1,720億美元，幾乎是川普第一任期首年的2.5倍，居美洲之冠，在全球僅次於中國，加拿大以630億美元逆差額名列美洲第二。川普已表示，對墨西哥和加拿大課徵25%關稅的措施4日生效。

歐洲方面，美國對愛爾蘭和德國的商品貿易逆差額都超過800億美元，對義大利為440億美元。美國去年從愛爾蘭進口逾500億美元藥物，從德國進口的車輛與機械則達到680億美元。