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台灣罷免19藍委與高虹安一階審核通過 另9案待補件

中央社台北27日電
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全國罷免團體送交第一階段提議書，中央選舉委員會至今共收到64案罷免案送件。圖／本報系資料照
全國罷免團體送交第一階段提議書，中央選舉委員會至今共收到64案罷免案送件。圖／本報系資料照

全國罷免團體陸續送交第一階段提議書。據了解，中選會昨天舉行委員會議，其中2月3日遞交、針對19個國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案，第一階段提議書皆審議通過，後續送的另外9名立委罷免案皆需補件。

中選會截至今天共收到64案罷免案送件，其中54案為立委，1案為市縣長罷免案，9案為市縣議員罷免案。

民間團體2月3日赴中選會遞交罷免第一階段提議書，被提議罷免者包括國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁，以及遭停職的新竹市長高虹安。

依公職人員選舉罷免法規定，2月3日遞交的罷免案，中選會應於2月28日前審定完畢。

據了解，中選會昨天舉行委員會議，2月3日遞交的20案罷免提議書已審議通過，後續送的另9名立委罷免案皆需補件；其餘罷免案持續由地方選委會查對中。

根據中選會網站，符合門檻規定者，在審議通過後函請提議領銜人於文到次日起10日內至中選會領取連署人名冊格式。如不符門檻規定，則會請其補提，補提以1次為限。

根據中選會網站，罷免可分為提議、連署與投票3大階段。第一階段提議人數需達原選舉區選舉人總數1%以上，中選會收件後，會在25天內查對提議人名冊是否正確；若進入第2階段連署，連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，徵求連署書期限為60天，且提議人不得與連署人重複；若進入第3階段投票，有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，才算罷免通過。

罷免 投票 國民黨

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