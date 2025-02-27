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全台最大鬼屋「杏林醫院」驚見男子陳屍電梯井死亡多日

記者袁志豪／台南即時報導
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徐姓男子陳屍於杏林醫院電梯井，已明顯死亡多日，檢警今天相驗，確認沒有外力介入，遺體發還家屬。(記者袁志豪／攝影)
徐姓男子陳屍於杏林醫院電梯井，已明顯死亡多日，檢警今天相驗，確認沒有外力介入，遺體發還家屬。(記者袁志豪／攝影)

台南市「杏林醫院」停業迄今30多年，已成為都市傳說的溫床，被形容為「全台最大鬼屋」，後來被隔壁的京城銀行買下；昨天下午管理員意外發現徐姓男子陳屍於大樓電梯井，已明顯死亡多日，檢警今天相驗，確認沒有外力介入，遺體發還家屬。

杏林醫院建於1975年，位於台南市中西區西門路一段與西寧街交會處，當時曾被譽為台南市最大、最現代化的醫療中心，後來卻因違規行為導致醫院於1993年6月1日被勒令停業，同年8月21日正式宣告廢業，之後並未被拆除或轉售。

醫院內部的醫療設備、藥品與荒廢的建築，隨著時間推移，成為都市傳說的溫床，有關靈異現象的傳聞開始在當地流傳，甚至被電視節目、網友與前往探險的民眾冠上「全台最大鬼屋」的稱號，還被拍成同名電影部於2020年上映。

杏林醫院隔壁的京城銀行於2018年12月買下這座建築，昨天管理員發現有人墜落於大樓電梯井，向消防報案；台南市消防局指出，昨天下午3時許接獲報案，出動2車5人前往現場，發現48歲徐姓男子已明顯死亡，陳屍多日。

消防人員使用滑輪組、救援吊帶與籃式擔架進行救援，耗時一個多小時才將徐的遺體拉至一樓平面，並未送醫，現場交由警方處理；警方調查，徐住在附近南寧街，家屬已向警方通報他失聯數天，警方通知家屬到場。

檢警今天相驗，確認無外力介入，雖然家中、現場並未發現遺書，家屬對死因並無意見，遺體也已發還，並未解剖；據了解，本案雖無他殺嫌疑，但徐姓男子如何闖入或為什麼闖入杏林醫院，發生憾事，將會再傳喚相關證人調查釐清。

徐姓男子陳屍於杏林醫院電梯井，已明顯死亡多日，檢警今天相驗，確認沒有外力介入，遺...
徐姓男子陳屍於杏林醫院電梯井，已明顯死亡多日，檢警今天相驗，確認沒有外力介入，遺體發還家屬。(記者袁志豪／攝影)
徐姓男子陳屍於杏林醫院電梯井，已明顯死亡多日，檢警今天相驗，確認沒有外力介入，遺...
徐姓男子陳屍於杏林醫院電梯井，已明顯死亡多日，檢警今天相驗，確認沒有外力介入，遺體發還家屬。(記者袁志豪／攝影)

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