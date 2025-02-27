母伴女屍6年每天開冷氣成乾屍嚇壞鄰居 高大成曝1疑點

中山醫大法醫學科主任高大成。(記者趙容萱／攝影)

新北市李女子6年前死亡，李母伴屍每天開冷氣，遺體變成乾屍，嚇壞鄰居。中山醫大法醫學科主任高大成今分析，疑點是李母竟知道保存屍體，包括低溫 、乾燥、空氣流通和抹油，而非一般人除屍臭用水洗，相當奇怪，推測有人教她。

據了解，李母表示，是因女兒遺願不要下葬，存放房間，全年開冷氣低溫保存，且每天擦拭，伴屍至今，疑因無力繳電費 才曝光。

高大成說，重點是李女死亡原因，為何李母不報警？是李母失智 嗎？可能性不大；最大疑點是為何李母知道避免屍臭要用低溫，還知道空氣流通、空氣乾燥，還會抹油，遺體才變成乾屍，這點相當奇怪。

高大成質疑，李母不知如何處理女兒喪葬問題，卻知道保存屍體？這也是重點，怎麼如何厲害，推測應該有請教過別人。

高大成指出，死亡原因是重點，因為女兒的死亡，李母並未得到好處，像國外有啃老族怕長者因年金隨著死亡無法領取，因此隱瞞死訊，但此案並非如此。還有要釐清財產問題，這才是重點。

高大成說明，乾屍形成有一定條件，要在乾燥空氣下，在攝氏20度到22度，有空氣流通；李母還知道要用油擦拭，真的很厲害，一般人遇到屍臭會用水擦拭或清洗，但一旦用水擦拭或清洗，會造成遺體頭髮脫落、破皮，用油就不會。

高大成推測，使用的油應該是不能吃的油，例如松香油，才不會引起動物啃食，若使用如沙拉油等，可以吸引螞蟻等，遺體用油擦拭，可保持表面達到防護作用，加上空氣流通，最快約3個月變乾屍，應該是有人教李母。

影片來源：聯合新聞網