陳怡君、林岱樺助理費案，民進黨廉政立案調查。圖／本報系資料照片

民進黨 台北市議員陳怡君、民進黨立委林岱樺 近日都涉及助理費案。民進黨廉政會主委邱駿彥今天表示，幾乎所有廉政會委員都同意陳怡君、林岱樺該立案調查，但這不表示認定有罪需要處分。

民進黨廉政會今晚召開會議，邱駿彥於會後受訪表示，陳怡君、林岱樺幾乎全票通過立案，但這不表示認定有罪需要處分，因為還需要經過詳細調查。他說，陳暫時無法說明，要等到三月底沒有再延押；另會盡快發函給林，請對方到廉政會說明，而檢調動作目前還是滿大，每天有不同發展，廉政會會注意。

針對前立委陳歐珀涉及吸金案，邱駿彥指出，法院已經判決無罪，沒有列為被告，但廉政會有處分，因其無償借用別人的車子競選，廉政會認為這不妥當 所以有警告。

陳歐珀遭處分是否會影響黨內提名選縣市首長？邱駿彥說，應該不會，只是警告而已，且已行政簽結，不會因為曾經被警告就不能被提名。

邱駿彥也說，台鹽公司前董事長陳啟昱因為法院還沒判決，要靜候法院判決。他說，除非非常嚴重影響到社會觀瞻、對民進黨聲譽有所影響，否則不盡然檢察官起訴就會處分。

邱駿彥並提及，每次碰到助理費案他心裡滿難過，這當然是一種社會共業，法律不是非常周詳，以前大家不在乎，糊里糊塗地用，現在愈來愈注意這些事情。他說，立法院要趕快修法，讓助理費用跟行政費用脫鉤；此外，民進黨主席賴清德 今提出民進黨從政黨員不能用三親等的人擔任公職助理，這應該全台灣各黨派都要做到，從這兩部分處理比較能解決。