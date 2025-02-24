韓國瑜籲法務部人道考量 讓柯文哲見父最後一面

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案遭羈押禁見，柯爸柯承發日前病逝，立法院長韓國瑜（前中）、副院長江啟臣（前左）、國民黨立委洪孟楷（前右）等人24日赴靈堂拈香致意。中央社

民眾黨 前主席柯文哲 因涉京華城案遭羈押禁見，柯爸柯承發日前病逝，立法院長韓國瑜 今天說，柯媽盼柯爸於釘棺木儀式時能讓柯文哲見最後一面，站在人道考量法務部應慎重思考。

柯文哲因案目前羈押在台北看守所，他的父親柯承發2月17日病逝。民眾黨立法院黨團主任陳智菡日前表示，家屬已確定3月10日舉辦告別式。

韓國瑜今天下午與副院長江啟臣、國民黨立委鄭正鈐等至靈堂拈香，韓國瑜接受聯訪表示，柯媽何瑞英心情非常難過，他也感受到這樣沉重的心情。

韓國瑜說，柯媽與柯文哲妹妹柯美蘭提出希望在3月10日柯爸於釘棺木儀式時，能讓柯文哲見柯爸最後一面。

韓國瑜說，他與江啟臣等人都有相同感觸，也希望法務部應慎重思考，站在孝道的考量，法務部應慎重思考，讓柯文哲可在柯爸釘棺木時前回來見最後一面，這也是人道的考量。

柯文哲因涉京華城案遭羈押禁見，柯爸柯承發2月17日病逝，柯文哲妻子陳佩琪今天在臉書發文表示，可以申請返家探視，卻不能指定時間。北所回應，依法辦理，目前此案未收到申請。

北所表示，目前此案收容人或家屬均未提出返家奔喪申請，如後續接獲申請，將按上述規定及原則依法妥適審核，擇定安全適當時機返家，以達返家探視制度目的。