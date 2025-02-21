台灣遊客紐西蘭用餐遭歧視 外館嚴正關切獲致歉

紐西蘭皇后鎮知名漢堡店Fergburger。圖取自Google Map

一名台灣遊客日前在紐西蘭一家漢堡餐廳用餐時收到帶有歧視 字眼的收據，中國外館宣稱收到致歉函。台外交部表示，駐紐西蘭代表處已向餐廳表達嚴正關切，其總經理再次深深向當事人及台灣致歉。

紐西蘭「奧塔戈每日時報」（Otago Daily Times）19日報導，一名台灣遊客16日與友人在紐西蘭Fergburger漢堡餐廳用餐，拿到收據時發現，顧客欄位寫著帶有歧視亞裔 字眼Ching Chang；中國駐克賴斯特徹奇（基督城）總領事館昨天針對這起事件在社群媒體 發文稱，「Fergburger漢堡店致函總領事館表示道歉」。

台外交部晚間回覆中央社提問表示，駐紐西蘭代表歐江安已於第一時間致電該餐廳表達嚴正關切，獲其總經理表誠摯歉意，對於當事人所遭受的痛苦與傷害，及造成大眾觀感不佳，再次深深向當事人及台灣致歉。

台外交部說明，該餐廳已致函包括台灣在內的多個亞洲使領館慎重道歉，並將該函張貼於社群媒體。該餐廳已承認疏失並解僱涉案員工，另深刻檢討及加強職員訓練，致力營造包容、尊重及歡迎所有族群的環境。

台外交部強調，外交部重視台灣權益，對於各種不當稱台灣或遭遇之不公平對待，將持續要求更正。歡迎隨時向外交部與駐外館處反映，共同維護台灣國格尊嚴，並確保旅外民眾的應有權益。