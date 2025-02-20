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增軍購 傳「口譯哥」曾在美披露台想買NSM反艦飛彈

記者洪哲政/台北即時報導
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NSM反艦飛彈。圖／美國海軍官網
NSM反艦飛彈。圖／美國海軍官網

外媒日前釋出台灣將對美採購最多100億美元、約新台幣3726億元裝備，外界對採購品項有諸多聯想。據去年受邀參與第23屆「美台國防工業會議」的學者證稱，當時以民進黨黨公職身分出席的台北市議員「口譯哥」趙怡翔，他在會中曾發言表示，台灣有可能進一步對美採購NSM反艦飛彈。

不過，記者昨、今兩日連續致電向趙怡翔北市議會辦公室請求協助求證，由於趙怡翔近日忙於哈利法克斯國際安全論壇（HFX），因此尚未回覆。

NSM反艦飛彈為海軍打擊飛彈（Naval Strike Missile，簡稱NSM），是由挪威康斯堡航太防衛（KDA）公司開發的反艦飛彈、巡弋飛彈與空對面飛彈，作戰範圍達185公里，可反艦也能攻陸，已獲包括美軍在內多國使用，亞洲國家部分馬來西亞也曾採購，美軍現在採用艦射型與車載機動型。

外媒日前曾報導台灣可能進一步採購CDCM岸防反艦飛彈，尤其強力主張非對稱防衛的台灣安全專家簡以榮 (Ivan Kanapathy) 重回美國國安會，所以不無可能再次增購。出席同一場會議的專家披露，去年美台國防工業會議時，獲邀在會中發表談話的趙怡翔發言時，曾公開提及台灣可能採購NSM反艦飛彈。但專家也質疑他的說法是否具官方代表性。

哈利 民進黨 航太

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