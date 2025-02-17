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日本戶籍國籍欄可登記台灣 旅日台人：正名等好久

中央社／東京17日電
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圖為日本街頭。(路透)
圖為日本街頭。(路透)

日本法務省今年5月起，承認可在戶籍的國籍欄標示台灣，台灣人可以登記「台灣」二字。此消息一出，令許多與日本人結婚的台灣配偶感到興奮，表示這是等待了好久的正名，「時間一到，就要立刻去改成正確的」。

在日本外務省提供的「婚姻屆」（結婚登記）表格，明確寫著當事者的一方是外國人的情況，在本籍欄只要寫下「國籍何國」。由於日本的戶籍法原則上只承認國名，因此台灣人的戶籍欄會被登記為「中國」，但從今年5月起，國籍欄將可以標示「國籍・地域」，因此將可以登記「台灣」。

事實上，不少在日本的台灣人曾向日本政府要求更改戶籍。過去，在日台灣同鄉會、在日台灣婦女會等台僑團體，一直致力於推動把「外國人登錄證明書」上的國籍標示從「中國」改為「台灣」。

日本「出入國管理及難民認定法」在2009年通過修法，並於2012年施行後，廢除長期以來的「外國人登錄證」制度，「在留卡」正式上路。國籍欄位改為「國籍・地域」，可以標示台灣。不過，戶籍方面的問題仍然存在。

日本人娶台灣妻子 10年前曾發起連署

與台灣妻子結婚的日本人北出哲願在2015年發起連署，表示他在自治團體（地方政府）的櫃台，請求將妻子的戶籍記載改為「台灣」，得到的答覆卻是國家要求記載為「中國」，所以不能更改。

他認為，這是在踐踏台灣人的人權，「台灣人是台灣人，不是中國人」，因此想要把「國籍」欄位改為「國籍・地域」，讓這一欄可以記載「台灣」，當年獲得5萬多人連署。

參議員大江康弘也在2011年提出書面質詢表示，台灣出身者的國籍被標示為「中國」，可以追溯到1964年，當時法務省民事局長發布一條「關於將中華民國的國籍標示為『中國』」的通知，那就是問題的根源。

他指出，當時日本仍與中華民國有邦交，但隨著日本與中華民國斷交、轉而與中華人民共和國建交，日本與台灣、中國之間的關係已經發生重大變化。

大江也以「在留卡」為例表示，在留卡明確把台灣出身者的「國籍・地域」標示從「中國」改成「台灣」。基於目前國際現實與法律環境，對台灣出身者的戶籍標示方式已經與現況嚴重脫節，建議儘速修正。

對此，當時的首相菅直人在答詢時，確認台灣出身者的戶籍國籍標示為「中國」，的確是因為1964年的通告，而且把台灣出身者的國籍標示為「中國」，「指的是我國（日本）承認的『中國』」，因此不認為這樣的作法存在問題。

至於是否要讓戶籍的國籍標示追隨在留卡，日本政府則是模糊地回答「考慮到有關台灣的我國立場等，認為需要慎重檢討」，這個問題於是一直懸而未決。

直到這次，法務省將在5月對系統做大幅修改，把戶籍上外國人的「國籍」欄修改為「國籍・地域」。法務省令修改後，已被記載為「中國」、但想修改為記載「台灣」的人可做變更。

消息一出，在旅日台灣人社群掀起討論。有台灣人表示，「這個『正名』真的等了好久，時間一到就要立刻去改成正確的」；還有人說，「當年被強制寫下『中國』，根本是人生恥辱」。

日本 中華民國 邦交

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