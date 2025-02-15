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台男星曝失智母長照驚人費用 若無補助 很多家庭扛不起

記者楊德宜／台北即時報導
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圖為2018年謝祖武擔任失智友善大使。圖／台灣失智症協會提供
圖為2018年謝祖武擔任失智友善大使。圖／台灣失智症協會提供

藝人謝祖武長年積極投入失智症宣導，他的母親罹患失智症8年後於2023年辭世，近來在Threads社群平台流傳他出席講座的影片，親口吐露長照驚人花費，引起共鳴。律師林智群在臉書轉分享該則影片，林智群表示，照顧失智老人的經濟負擔有多大，讓謝祖武來告訴大家。

林智群表示，謝祖武的母親確診失智症，到最後總共8年。一開始兩年大概一個月2至3萬元（約612-918美元），中期出現妄語、半夜不睡覺等情形，包括看護費用、走失時全家出去找人的成本，暴增到6、7萬元（約1836-2142美元），最後2年送專門長照中心費用1個月高達10萬（約3060美元），包括中心費用、紙尿布、營養品等。如果沒有政府補助，很多家庭是扛不起的。

在Threads分享該則影片的網友表示，他的母親也是長照，一個月費用約4.5萬到4.7萬左右（約1377-1438美元），「說真的，就現在的一寶二寶家庭來說，4.5萬的固定支出真的很驚人，如果你自己還是有小孩的三明治族」，希望更多人重視失智症長照議題。

不少網友分享自身經驗，「我覺得他講的花費其實算很客氣了，我爸前2年車禍被撞後現在慢慢呈現失智狀態，每個月最基本3萬的看護外，紙尿布、復健費、醫療外，家裡多一個人其實伙食、水電等等都是跟著增加的，一個月要4-5萬，長照真的是長期抗戰」、「從公公發病到過世，住在醫院24小時看護1個月就要燒掉10幾萬，出院到後期全部都是配合著政府長照日間短暫幫忙，當時看護完全請不下來，黑工也好貴，只好夫妻兩邊工作邊照顧，這樣過了4年，那種壓力大到人是會憂鬱的，後期更不用說有多可怕」。

其他網友表示，「我爸半年的長照費用大概花130萬（約4萬美元）」、「我們花了近300萬（約9萬美元）後父親就往生了！真的是一筆龐大的負擔」、「政府好像沒意識到這塊花費很高，而國人年齡愈來愈高，失智者未來會愈來愈多。最終中產階層以下的家庭全都會被拖垮」、「長照就是非常燒錢的，真的不要想得太簡單，不要以為擺在家裡就省錢、就是孝順，心理壓力才是真的無法計算的成本」。

長照 失智 Threads

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