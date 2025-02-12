罕見大雨炸元宵 台南鹽水蜂炮人潮受影響

台南鹽水蜂炮今年雖「雨神」同行，不過仍有許多遊客前來體驗犁蜂炮。記者萬于甄／攝影

台南鹽水蜂炮昨起一連2天舉行，今年不僅活動適逢平日舉行，且罕見元宵節 當天遇雨狂炸，體驗犁蜂炮人潮雖沒有預期多，初估約湧入數萬名遊客，小鎮內約250多座炮城也依舊無畏風雨開炸；有遊客表示，雖然天候不佳有些掃興，但依舊要來體驗犁蜂炮。

鹽水蜂炮今年「雨」神同行，小鎮街頭僅有零星人潮，不過還是有國內外遊客來到鹽水體驗犁蜂炮，遊客今晚也聚集在鹽水武廟前，神轎約晚上6點半啟程遶境，一座座炮城陸續施放，轟隆隆的煙火及「咻！咻！咻！」的炮聲響徹鹽水小鎮夜晚。

有居民表示，往年雖也曾有元宵節下雨，不過今年罕見遇上整天都在下雨，雖然蜂炮城施放不受影響，精彩程度依舊，但需要注意燃炮的引線不能受潮，否則炮城就會難以施放。

鹽水蜂炮今晚預計9點將在鹽水國中操場施放主題炮城，以「金蛇報喜蛇年行大運」為主題，打造3座長40台尺、寬8台尺、高7台尺的精美花燈炮城，吸引人潮前往體驗，遊客也紛紛體驗到萬發蜂炮狂炸的刺激感。

今年蜂炮活動適逢平日，不過周邊也發生一些小插曲，有民眾昨晚將車輛停放在鹽水區信義路及蔦松路段上，參加完蜂炮活動後，卻發現車輛遭毀損且財物失竊，趕緊向警方報案。對此，新營警方表示，截至今天共接獲4件報案，已依規定受理，並派員調閱周邊監視器積極追查中。