遭爆牽線柯文哲直通習近平辦公室 張顯耀駁斥
週刊爆料，台灣陸委會前副主委張顯耀曾和民眾黨前主席柯文哲左右手李文宗會面，更透露自己已和中國國家主席習近平辦公室與國台辦主任宋濤會面，要促成2024總統大選柯文哲和鴻海創辦人郭台銘合作。張顯耀今發出聲明駁斥相關報導並非事實。
報導指出，李文宗傳訊給柯文哲，稱張顯耀到中國和習近平辦公室、國台辦主任宋濤會面，正面看待柯主席態度，還說柯侯合作可能性低，有相關人士運作侯友宜退選，甚至協助募款新台幣億元以上。
張顯耀辦公室聲明強調，稱他「銜義聯集團創辦人之命知會」某訊息一事，完全不實在。所謂他「與大陸高層會面，確認中國正面看待柯主席的態度」亦非事實。他任職於義聯集團，近年來赴中，僅處理集團在中國投資相關事宜。
聲明表示，另台北市政府與中國間有多年的雙城論壇等互動，關於中國方面對柯文哲的態度如何，柯市府應有更直接詳實的了解。更何況事後於今日觀察了解，中國方面自始不可能正面支持柯文哲。
聲明表示，張顯耀未於柯辦中擔任任何職務，也未募款。選舉為民主社會中憲法所賦予人民的基本權利，大選期間，人民對「柯侯配」、「郭柯配」或其他組合，都有自由選擇的權利。他多年來從事國際及兩岸事務研究並服務於海基會、陸委會等公職，於大選前委託國內具公信力的世新大學、Quickseek 等民調單位做選前民調，並非前述報導所謂散布假民調。
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