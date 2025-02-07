我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

避免衝動消費 心理學家：識破「魅力定價」陷阱

川普：將簽署行政命令 停止推廣紙吸管

洗腦修煉「仙女」性侵7女信徒 台荒淫教主過世

記者王聖藜╱即時報導
中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城。圖／聯合報系資料照片
中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城。圖／聯合報系資料照片

中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城被控開道場修煉「仙女」性侵7名女子，羈押中一度以300萬元保外醫治，也曾停止審判。律師日前遞狀指徐往生，台北地院法官收狀後，正與戶政機關確認徐是否除戶，如查證屬實，會對案件作不受理判決。

73歲的徐浩城健康狀況應不佳，曾獲法官裁定停止審判後繼續審理，徐2023年「第2次」聲請停審，表示無法開庭應訊。

徐浩城「第2次」在狀子中表示，他2022年12月7日前往亞東醫院急診，院方認為他罹患慢性腎臟衰竭、高血壓心臟病、無充血性心臟衰竭、良性高血壓腎臟疾病併腎衰竭、自體冠狀動脈粥樣硬化，以及胸主動脈瘤剝離等嚴重心臟病。

不過，法官以徐浩城提出的診斷證明向醫院查證，醫院回函表示，徐2022年12月7日住院的原因為上呼吸道感染，出院後回診追蹤，健康已有所進步，徐的病情，不直接影響腦部、語言能力，醫院甚至指出，徐的言語應答能力正常，身體雖虛弱，但可以開庭應訊，駁回徐的聲請。

被信眾稱為「少龍」的徐浩城，被控利用信仰長期灌輸女信徒、被害人服從自己與輪迴、地獄間之關係等觀念，涉嫌強制猥褻6名女信徒、次數高達13次，還強制性交1名被害人，但未遂；檢警2020年6月搜索徐的道場，查扣8000萬元現金，依法查辦徐。

心臟病 高血壓

上一則

指柯文哲帶不明金錢回家挨告 許富舜赴北檢說明

延伸閱讀

ICE突襲 1台灣通緝犯涉兒童性侵、酒駕被捕

ICE突襲 1台灣通緝犯涉兒童性侵、酒駕被捕
剛果監獄暴動 逾160名女囚遭千名男囚性侵後活活燒死

剛果監獄暴動 逾160名女囚遭千名男囚性侵後活活燒死
艾奈爾控12歲遭性侵3年 「惡魔」名導魯吉亞被判刑4年

艾奈爾控12歲遭性侵3年 「惡魔」名導魯吉亞被判刑4年
北市佛教精舍虐殺案 2女信徒遭聲押 累計11人列被告

北市佛教精舍虐殺案 2女信徒遭聲押 累計11人列被告

熱門新聞

大S赴日本旅遊因得流感併發肺炎不幸離世，負責接待徐家人的導遊感嘆，如果即時拉到大醫院救治，說不定還能救回一命。圖為2006年大S在金馬獎星光大道留影。(中央社)

大S兩度叫救護車「半夜又被送回」 錯過黃金搶命期

2025-02-04 01:30
最近有一名叔叔包給姪子6000元，結果姪子當場拆開後嫌棄「怎麼6000元而已？」叔叔聽完笑容逐漸消失，淡定地把紅包拿回來。 圖／ingimage

過年發紅包 姪子當場拆開嫌少 叔叔1招反制他秒反悔大哭

2025-02-01 12:49
知名女星大S（徐熙媛）在日本得流感併發肺炎離世，震驚演藝圈。圖取材自Instagram

台灣人急打流感疫苗…若來不及接種 醫建議買2特效藥

2025-02-03 15:19
辜振甫（左）、辜嚴倬雲（右）夫妻感情甚篤，兩人交往六個月後決定結婚，育有二子三女。（本報資料照片）

辜嚴倬雲辭世／只給蔣宋美齡吃三明治 省錢為多栽培孩子

2025-02-05 03:21
大S（左一）帶老公具俊曄（左二）見恩師王偉忠（右三），S媽（右二）也在場。(取材自Instagram)

疑母親造謠汪家「包機接大S」汪小菲闖張蘭直播間怒罵

2025-02-07 01:30
年僅48歲的台灣藝人大S徐熙媛，驚傳在日本感染流感併發肺炎過世，讓親友及粉絲大為不捨。（本報資料照片）

大S併發肺炎發病到去世僅4天 具俊曄痛失愛妻：我不太好

2025-02-04 01:27

超人氣

更多 >
大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」

大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」
蛇年開春3生肖好運旺 屬龍升職加薪、他得意外之財

蛇年開春3生肖好運旺 屬龍升職加薪、他得意外之財
中國武俠片式微？「射鵰英雄傳」肖戰拿負評很冤

中國武俠片式微？「射鵰英雄傳」肖戰拿負評很冤
華人走線客從紐約「跑路」到加州 遭警持槍上銬背刑事案件

華人走線客從紐約「跑路」到加州 遭警持槍上銬背刑事案件
在一片質疑聲中… 肖戰「射鵰」票房破6億 登影史武俠片冠軍

在一片質疑聲中… 肖戰「射鵰」票房破6億 登影史武俠片冠軍