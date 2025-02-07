我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：將簽署行政命令 停止推廣紙吸管

大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光

指柯文哲帶不明金錢回家挨告 許富舜赴北檢說明

中央社台北7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
前台北市長柯文哲昔日輔選幹部許富舜（後）等人指稱柯文哲帶不明金錢回家以及有人反映捐款未獲收據，遭柯文哲妻子陳佩琪提告，北檢7日傳喚許富舜說明。中央社
前台北市長柯文哲昔日輔選幹部許富舜（後）等人指稱柯文哲帶不明金錢回家以及有人反映捐款未獲收據，遭柯文哲妻子陳佩琪提告，北檢7日傳喚許富舜說明。中央社

前台北市長柯文哲昔日輔選幹部許富舜、鄭淑心指稱，柯文哲帶不明金錢回家及有人反映捐款沒拿到收據。柯文哲妻子陳佩琪提告2人加重誹謗，台北地檢署今天傳喚許富舜說明，訊後請回。

2014年曾協助柯文哲競選台北市長的醫師許富舜日前在陳佩琪臉書（Facebook）留言指出，2014年他為柯文哲建置線上政治獻金電子金流系統，當時認為柯文哲能為新政治典範、拒絕不明來源的金錢運作團隊，「然而，我親眼見到這些金額被帶回家，內心難免不勝唏噓」。不過，這則留言已刪除。

另外，柯文哲2014年台北市長選戰募款委員會執行長鄭淑心日前受訪時表示，柯文哲當年還在與民進黨初選時，她所募到的錢都親自交給陳佩琪，近期有人反映當時捐款卻沒拿到收據。

陳佩琪不滿許富舜、鄭淑心言論，1月間向北檢提告2人加重誹謗。檢察官於1月22日傳喚陳佩琪說明，訊後請回。

檢察官今天首度傳喚許富舜到案。許富舜訊後發出聲明表示，「事實呈現，坦然面對，已向檢察官充分說明並提供證據，全力配合還原真相。同時，呼籲柯P與師母勿濫用訴訟手段，箝制輿論、影響司法公正。」

許富舜委任律師指出，許富舜的發言皆基於事實與合理評論。除了充分說明與提供證據外，也提供證人供檢方傳訊，期待檢察官釐清真相，還許富舜清白。

柯文哲 臉書 民進黨

上一則

台網紅牙醫劈腿名媛還休妻 鹹濕對話曝光

延伸閱讀

「阿北變阿公」 柯文哲IG預錄影片曝剃光頭之謎

「阿北變阿公」 柯文哲IG預錄影片曝剃光頭之謎
「阿北變阿公」 柯文哲IG發文曝剃光頭之謎

「阿北變阿公」 柯文哲IG發文曝剃光頭之謎
柯美蘭淚談柯文哲探父過程 「捨不得放下爸爸的手」

柯美蘭淚談柯文哲探父過程 「捨不得放下爸爸的手」
支持者「北所小圍爐」挺柯文哲 小年夜聚集靜坐

支持者「北所小圍爐」挺柯文哲 小年夜聚集靜坐

熱門新聞

大S赴日本旅遊因得流感併發肺炎不幸離世，負責接待徐家人的導遊感嘆，如果即時拉到大醫院救治，說不定還能救回一命。圖為2006年大S在金馬獎星光大道留影。(中央社)

大S兩度叫救護車「半夜又被送回」 錯過黃金搶命期

2025-02-04 01:30
最近有一名叔叔包給姪子6000元，結果姪子當場拆開後嫌棄「怎麼6000元而已？」叔叔聽完笑容逐漸消失，淡定地把紅包拿回來。 圖／ingimage

過年發紅包 姪子當場拆開嫌少 叔叔1招反制他秒反悔大哭

2025-02-01 12:49
知名女星大S（徐熙媛）在日本得流感併發肺炎離世，震驚演藝圈。圖取材自Instagram

台灣人急打流感疫苗…若來不及接種 醫建議買2特效藥

2025-02-03 15:19
辜振甫（左）、辜嚴倬雲（右）夫妻感情甚篤，兩人交往六個月後決定結婚，育有二子三女。（本報資料照片）

辜嚴倬雲辭世／只給蔣宋美齡吃三明治 省錢為多栽培孩子

2025-02-05 03:21
大S（左一）帶老公具俊曄（左二）見恩師王偉忠（右三），S媽（右二）也在場。(取材自Instagram)

疑母親造謠汪家「包機接大S」汪小菲闖張蘭直播間怒罵

2025-02-07 01:30
年僅48歲的台灣藝人大S徐熙媛，驚傳在日本感染流感併發肺炎過世，讓親友及粉絲大為不捨。（本報資料照片）

大S併發肺炎發病到去世僅4天 具俊曄痛失愛妻：我不太好

2025-02-04 01:27

超人氣

更多 >
大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」

大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」
蛇年開春3生肖好運旺 屬龍升職加薪、他得意外之財

蛇年開春3生肖好運旺 屬龍升職加薪、他得意外之財
中國武俠片式微？「射鵰英雄傳」肖戰拿負評很冤

中國武俠片式微？「射鵰英雄傳」肖戰拿負評很冤
大S豪宅誰繼承？地政士揭未成年保護規定：最後這結果

大S豪宅誰繼承？地政士揭未成年保護規定：最後這結果
柏克萊加大知名教授布若威 遭超速車輛撞斃 肇事者逃逸

柏克萊加大知名教授布若威 遭超速車輛撞斃 肇事者逃逸