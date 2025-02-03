卓榮泰：台公務機關全面禁用Deepseek AI服務

行政院長卓榮泰。(本報資料照片)

DeepSeek AI 被指有資安 疑慮，台灣行政院長卓榮泰今天說，基於防範公務機關內部資訊等考量，公務機關全面禁用Deepseek AI服務，以確保國家資通安全；行政院政務委員吳誠文則建議，學術研究用途也應下載後斷網使用較安全。

中國新創公司深度求索（DeepSeek）推出的人工智慧（AI）模型引發資安疑慮，數發部1月31日表示，基於國家資通安全考量，特別警示公務機關與關鍵基礎設施應限制使用DeepSeek AI產品，以避免使用者相關數據或資訊被有資安疑慮的產品傳送。

台行政院發言人李慧芝今天透過新聞稿表示，卓榮泰上午召開政務會議時指出，在數位正義的原則下，一切有關生成式AI的應用，都應在符合法制與開放精神下再行開發，而政府已經留意到DeepSeek AI服務在資料來源取得有違反著作權法相關法規的疑慮，且在模型語言訓練上也有思想審查、限制等資料偏異。

卓榮泰說，此外，使用DeepSeek AI服務所衍生資料上傳中國的資安風險，目前尚未釐清也並未排除，甚至有違反個人資料保護、侵害個人隱私等疑慮，基於國家資通安全考量，數位發展部已特別警示公務機關與關鍵基礎設施等應限制使用 DeepSeek AI產品，藉以避免使用者相關數據或資訊，遭這類有資安疑慮的產品傳送，造成危害國家資通安全的疑慮。

行政院2019年公布實施「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，已明確要求中央與地方機關（構）、公立學校、公營事業、行政法人以及自行或委外營運提供公眾活動或使用的場地，限制使用危害國家資通安全產品。李慧芝說，因此卓榮泰已特別要求公務機關原則全面禁用Deepseek AI服務。

李慧芝也說，數發部指出，公立大學及研究機構如果有使用需求，在依規定程序報准核可後，即得使用；而中央目的事業主管機關應督導資通安全管理法所定關鍵基礎設施提供者及政府捐助的財團法人參考辦理，以確保國家資通安全；吳誠文則在會中另外建議，若大學及研究機構有學術研究用途需求，建議以不含個資及資料的電腦單機將其下載並斷網使用較為安全。

行政院副院長鄭麗君會中提到，在智慧國家2.0的政策方向下，台灣需要更進一步發展AI應用技術，擴大各領域創新應用服務，但仍應注意相關應用服務是否存在資安風險。

卓榮泰會中隨即指示，台灣是法治國家，公家機關依法行政是法治國家的基本原則，為加速完備智慧國家2.0政策，請政務委員林明昕、吳誠文、劉鏡清加速強化、補足人工智慧基本法等AI法制以及資料治理相關法規，讓公務機關及民間單位有所依循，使人工智慧應用產業面能更有更進一步的發展。