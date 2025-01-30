台知名日料遭控年夜飯吃完上吐下瀉「孩子餓到舔醬油」

知名日式料理餐廳「三井日式料理」遭顧客投訴，除夕夜當天訂位系統故障，導致餐廳大亂，不但讓顧客吹冷風、上餐等超久甚至上菜都是冷的，還有客人用完餐後上吐下瀉，Google評論遭狂刷一星負評。圖／取自Google評論

台北市知名日式料理餐廳「三井日式料理」遭顧客投訴，除夕夜當天訂位系統故障，導致餐廳大亂，不但讓顧客吹冷風、上餐等超久甚至上菜都是冷的，還有客人用完餐後上吐下瀉，Google 評論遭狂刷一星負評。衛生局表示，目前未接到相關通報，後續會派員稽查，若有缺失且限期為改善，最高將開罰2億元。業者則表示，當日的確出現系統異常的情況，針對顧客上吐下瀉的情況，目前仍在調查當中。

位於中山區「三井日式料理」除夕夜當天疑似發生訂位系統故障、食材不新鮮，不少用餐民眾上網刷一星洗版，更有多人上吐下瀉疑食物中毒，網友於留言處表示，「發生系統故障沒有任何應變措施所有人在門口吹冷風」、「除夕團圓飯7時50分等到8、9時才入座」、「A5和牛完全是冷的」、「餐點超過30分鐘孩子因肚餓還舔醬油」、「每一盤送到桌上的菜都冷掉了。」

衛生局表示，目前尚未接獲相關通報，依「食品衛生規範準則」針對人員衛生、食材處理、作業場所衛生、病媒防治、設施設備管理稽查，並要求限期改善，若未改善，依違反「食品安全衛生管理法」第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。