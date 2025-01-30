台知名日料遭控年夜飯吃完上吐下瀉「孩子餓到舔醬油」
台北市知名日式料理餐廳「三井日式料理」遭顧客投訴，除夕夜當天訂位系統故障，導致餐廳大亂，不但讓顧客吹冷風、上餐等超久甚至上菜都是冷的，還有客人用完餐後上吐下瀉，Google評論遭狂刷一星負評。衛生局表示，目前未接到相關通報，後續會派員稽查，若有缺失且限期為改善，最高將開罰2億元。業者則表示，當日的確出現系統異常的情況，針對顧客上吐下瀉的情況，目前仍在調查當中。
位於中山區「三井日式料理」除夕夜當天疑似發生訂位系統故障、食材不新鮮，不少用餐民眾上網刷一星洗版，更有多人上吐下瀉疑食物中毒，網友於留言處表示，「發生系統故障沒有任何應變措施所有人在門口吹冷風」、「除夕團圓飯7時50分等到8、9時才入座」、「A5和牛完全是冷的」、「餐點超過30分鐘孩子因肚餓還舔醬油」、「每一盤送到桌上的菜都冷掉了。」
衛生局表示，目前尚未接獲相關通報，依「食品衛生規範準則」針對人員衛生、食材處理、作業場所衛生、病媒防治、設施設備管理稽查，並要求限期改善，若未改善，依違反「食品安全衛生管理法」第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。
根據業者答覆，當日訂位系統故障，所以現場改採人工處理。加上除夕夜人潮眾多，所以導致現場顧客久候，並且影響出餐順序。針對因上菜過久而留下負評的顧客，業者表示，該組顧客為第二輪用餐者，並且有小朋友同行。事發時與顧客確認後，也折扣未出餐的餐點費用。對於顧客反應「回去後上吐下瀉」的情況，業者指出當日人員衛生、食材處理均無問題，實際發生的情況仍待調查，並且感謝顧客給予反映。
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