最大黃牛夫妻「搶票工程師」潛逃泰國3個月返台過年落網

劉姓男子與張姓妻子販售藝人周杰倫等演唱會黃牛票落網，刑事局去年12月拘提協助夫妻搶票的陳姓男子等14人，分從3名搶票工程師住處查扣電腦，發現搶票程式碼。記者李奕昕／翻攝

劉姓男子與張姓妻子販售藝人周杰倫 等演唱會黃牛票，號稱全台最大售票LINE 群組，去年10月落網。林姓男子擔任搶票工程師協助夫妻，當月潛逃泰國 ，前天返台過年在桃園國際機場被警方拘提，昨依文化創意產業發展法等罪移送，檢方聲押禁見獲准。

警方調查，30歲林姓男子大學及研究所就讀資訊系所，從事電腦工程師後離職，以搶票程式搶得周杰倫、南韓藝人IU演唱會及世界棒球12強賽等門票，供劉姓夫妻販售；見夫妻落網，去年10月25日搭機至泰國，前天傍晚返台，被刑事局偵九大隊第二隊在桃機拘提。

林男稱，以程式搶票，每張加價500至1500元賣給夫妻；對於出境，起初稱出國旅行，後來坦承是「避風頭」，想回台過年。警方從他桃園市住處查扣電腦，在雲端網路發現搶票程式，詢後依文創法、運動產業發展條例、偽造文書罪移送。

據調查，43歲劉姓男子與33歲張姓妻子賣黃牛票10多年，近年在臉書刊登演唱會門票廣告加價販售，歌迷加入夫妻號稱「全台最大售票LINE群組」的LINE官方帳號購票，匯款至張女銀行帳戶，夫妻郵寄、面交門票或傳送取票序號。

林男與離職銀行行員35歲陳姓男子、物流公司主管34歲林姓男子、無業26歲賴姓女子，以搶票程式進入各大售票系統搶票賣給夫妻；30歲劉姓女子等11人擔任會計管帳或轉帳付款取票、整理票務資訊。

周杰倫去年12月台北大巨蛋演唱會4場共15萬張票，10月23日開賣5分鐘銷售一空。刑事局九大二當天拘提夫妻，劉男羈押禁見，張女20萬元交保；12月10日拘提陳男等14人，檢方命5至80萬元交保。