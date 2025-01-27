我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

做到這5點 證明你的財務比許多人都健康

DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女

張忠謀首登Podcast訪問 透露見黃仁勳第一印象

中央社台北27日電
台積電創辦人張忠謀（左）與輝達執行長黃仁勳有超過20年好交情。圖/聯合報系資料照片
台積電創辦人張忠謀（左）與輝達執行長黃仁勳有超過20年好交情。圖/聯合報系資料照片

台積電創辦人張忠謀表示，1997年首度與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳見面，對他的清晰口條和樂觀態度感到印象深刻，雖然輝達當時還是小公司，但黃仁勳發下豪語，輝達若與台積電合作，將成為台積電的主要客戶。

張忠謀近期接受美國科技類Podcast龍頭Acquired專訪，這是他首度登上Podcast，節目今天播出。張忠謀在節目中暢談曾與黃仁勳共進披薩晚餐並解決40奈米爭議，以及台積電如何贏得蘋果晶片業務等過程。

Acquired主持人透露，能夠順利專訪張忠謀是因為黃仁勳協助促成，因此團隊上週飛來台灣，並於張忠謀位於台北的辦公室進行專訪。

張忠謀在訪談中分享與黃仁勳認識的過程，1997年時，他在新竹收到一封信，信中介紹輝達這間公司，那時輝達還是一間小公司，不過已研發具有潛力的晶片，並在尋找合作的晶圓代工廠。

當時輝達已接觸台積電在加州聖荷西（San Jose）的辦公室，但並沒有得到回應，由於輝達非常想和台積電合作業務，因此在信件中請求張忠謀與黃仁勳聯絡。

張忠謀表示，當時他正好安排隔週去美國，那封信件不僅激起他的好奇心，同時也讓他有點不悅，因為他總是耳提面命地告訴台積電的業務員工，絕不能忽視與可能成為未來客戶的企業洽談，即便企業規模還很小。

張忠謀指出，輝達那時候正面臨破產危機，有約50、60名員工；而台積電當時已有幾千名員工，台積電營收在1995年就已超越10億美元。也就是說，當時和輝達相比，台積電是一間非常大的企業。

張忠謀在收到輝達來信後，隔週飛抵加州，並在事前沒有通知的情況下打給黃仁勳。他表示，當時是由黃仁勳本人接起電話，背景人聲吵雜，但在張忠謀自我介紹之後，黃仁勳馬上對身旁的人大喊「安靜，張忠謀現在打電話給我」，之後兩人便安排見面。

回憶起兩人首次見面，張忠謀表示，黃仁勳的清晰口條和樂觀態度令他印象深刻，黃仁勳也很坦白，他告訴張忠謀，輝達正處於財政困難期，他想做的晶片不僅可以拯救輝達，也可以使輝達成為台積電主要的客戶。

對此，張忠謀表示，黃仁勳的說法在當時是十分大膽的，因為以台積電單年度營收10億美元估算，若要成為台積電主要客戶，輝達必須為台積電單年度的營收創造至少5000萬美元。

張忠謀表示，最後也證明黃仁勳的預言成真，這個晶片不僅拯救輝達免於破產危機，輝達也開始成為台積電的主要客戶。在合作後的2、3年內，輝達就成為台積電前5大客戶之一。

輝達 台積電 張忠謀

上一則

林葉亭父曾獲傑出青年還是MIT學霸 突愛吃1物揪出失智

延伸閱讀

黃仁勳將見川普 談半導體創新

黃仁勳將見川普 談半導體創新
黃仁勳京滬年會「戴墨鏡大跳APT.」 員工吶喊畫面曝

黃仁勳京滬年會「戴墨鏡大跳APT.」 員工吶喊畫面曝
訪陸行最後一站 黃仁勳現身上海 穿皮衣與團隊聚餐

訪陸行最後一站 黃仁勳現身上海 穿皮衣與團隊聚餐
人類史上首見兆億富翁？未來10年可能出5位 黃仁勳入列

人類史上首見兆億富翁？未來10年可能出5位 黃仁勳入列

熱門新聞

黃世聰分享和劉寶傑一起錄影的回憶。（取材自臉書）

台名嘴劉寶傑請辭內幕 11年戰友全說了：朋友都得罪光

2025-01-24 00:24
高雄今天凌晨地震。記者林保光/翻攝

高雄地震 上下震動後左右搖…「國家級警報」發布

2025-01-20 11:29
（圖／取自劉寶傑臉書）

偏綠的觀眾深綠化 他曝台名嘴劉寶傑請辭內幕：很可悲

2025-01-24 13:25
幸運抽中立法院限量紀念高梁酒的僑胞樂翻，右二為韓國瑜。(記者王稚融／攝影)

川普就職禮無法入場 韓國瑜：尊重美方安排

2025-01-20 10:54
黃世聰(左一)和劉寶傑(右二)相處11年，說出內心真正的感想。圖／摘自臉書

劉寶傑突請辭主持18年政論節目 黃世聰揭背後故事

2025-01-23 18:47
台立法院長韓國瑜（左）、駐美代表俞大㵢20日在國會山莊內的一個廳堂看美國總統川普就職轉播。（台駐美代表處提供）中央社

台涉外人士：外館72小時應變 送韓國瑜進川普就職會場

2025-01-21 11:44

超人氣

更多 >
王星越男神光環消失？ 主演于正新劇 「這些敗筆」讓觀眾秒棄劇

王星越男神光環消失？ 主演于正新劇 「這些敗筆」讓觀眾秒棄劇
DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億

DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億
花椰菜這樣存放進冰箱 放兩周都沒問題

花椰菜這樣存放進冰箱 放兩周都沒問題
川普收回關稅大刀 美國、哥倫比亞達成遣返移民協議、暫停報復制裁

川普收回關稅大刀 美國、哥倫比亞達成遣返移民協議、暫停報復制裁
DeepSeek是什麼？為何能震撼科技股？

DeepSeek是什麼？為何能震撼科技股？