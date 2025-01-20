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國會大廈觀禮川普就職 韓國瑜：台灣視野 須超越這座島嶼

台灣新聞組／即時報導
台灣僑胞在飯店前拉布條歡迎代表團抵達國會山莊飯店，右六為韓國瑜、右五為俞大㵢。(記者王稚融／攝影)
台灣僑胞在飯店前拉布條歡迎代表團抵達國會山莊飯店，右六為韓國瑜、右五為俞大㵢。(記者王稚融／攝影)

台灣立法院長韓國瑜率團參加美國新任總川普就職，他在國會大廈觀禮後貼文表示，此行的參訪交流中，他更加肯定台灣的視野必須要超越這座島嶼。韓國瑜也祝福川普先生與范斯先生正式成為美國第47任正副總統，更期待47成為台美一個同生共贏的Lucky Number。

本報系聯合報報導，韓國瑜率跨黨派代表團訪美參加川普就職典禮，除了7位立委取得貴賓票，於華府第一資本體育館（Capital One Arena）的包廂看轉播，韓國瑜與我駐美代表俞大㵢也成功「擦邊球」進入國會大廈觀禮。

韓國瑜說，在北美的凜冽寒風之中，2025年1月20日的華府就是自由世界的巔峰很榮幸見證這個歷史性的時刻，更感謝駐美所有同仁的奔走努力、以及同行8位立委同仁代表的齊心拚外交。

韓國瑜說，他不知道47會不會成為美國歷史上的Lucky Number，但此行的參訪交流中，他比任何時候都更加肯定

台灣的視野必須要超越這座島嶼，從不同的角度、聽不同的聲音、看不同的風景，仰觀天地之大，俯察品類之盛。

韓國瑜說，有鑒於台美關係是我國所有外交關係中的基石，在這個瞬息萬變的世界局勢裡，相信彼此之間還有許多成就的空間。再次祝福川普與范斯正式成為美國第47任總統與副總統，更期待47這個數字成為台美關係史上一個同生共贏的Lucky Number。

中央社報導，韓國瑜參加就職典禮後回到下榻飯店，接受媒體聯訪。他說，很榮幸能進到第二貴賓廳參與就職。他感謝美國朋友熱情幫忙、駐美代表處爭取。

韓國瑜說，川普在演講中強烈明示美國優先政策。台灣的晶片、半導體等高科技業在全球非常有名。川普邀請參與就職的企業界人士都是高科技業。他希望美台更緊密合作，「強強聯合」，除了民主價值，雙方企業界也有更多合作機會。

俞大㵢說，台灣參與就職典禮的過程順利，讓全世界看到台灣沒有缺席。

駐美代表處指出，俞大㵢在就職典禮更改場地前，就獲得就職典禮主辦單位的邀請函。這是台灣繼2021年時任駐美代表蕭美琴首度創下先例後，二度獲邀。

立法院長韓國瑜帶領的慶賀團成員還包括民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴，國民黨立委葛如鈞、李彥秀、柯志恩，與民眾黨立委陳昭姿共8人。

台灣立法院長韓國瑜率跨黨派代表團20日兵分兩路參加川普就職典禮，除了7位立委取得...
台灣立法院長韓國瑜率跨黨派代表團20日兵分兩路參加川普就職典禮，除了7位立委取得貴賓票，於華府第一資本體育館（Capital One Arena）的包廂看轉播，韓國瑜與台灣駐美代表俞大㵢也成功「擦邊球」進入國會大廈觀禮。（取自韓國瑜臉書）

韓國瑜 川普 俞大㵢

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