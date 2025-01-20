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台南民宅塌、天花板掉… 救出11人 82歲老太太拚命爬出

記者邵心杰、周宗禎／台南即時報導
嘉義今凌晨0時17分發生規模6.4地震，台南市楠西區民族路157巷3號民宅倒塌，消防人員救出受困一家3人。圖／讀者提供
嘉義今凌晨0時17分發生規模6.4地震，台南市楠西區民族路157巷3號民宅倒塌，消防人員救出受困一家3人。圖／讀者提供

嘉義今凌晨0時17分發生規模6.4地震，台南市楠西區民族路157巷3號民宅倒塌，附近大約有10多戶的平房天花板掉落及圍牆倒塌有民眾受傷受困，據消防局統計，在楠西民族路一帶共救出4男、7女共計11人，其中3人送醫。

消防局指出，3名傷者分別37歲江姓男子、33歲李姓女子及57歲徐姓男子，分別送往新化分院及麻豆新樓醫院。

消防局表示，0時19分受理報案，據報地震現場大約有10多戶的平房天花板掉落及圍牆倒塌有民眾受傷受困，共計出動18車、44人，0時45到達現場，0時47分接觸傷者，1時05分協助患者脫困，共計救出11人、3人送醫。

因為餘震不斷，許多民眾都不敢回到屋內，民族路一位82歲林姓老太太，地震發生時大門受損，她拚了老命從門縫爬了出來，就坐在馬路對面不願意到收容中心。

老太太的家人聽到房屋倒塌消息，從永康趕來發現老人家沒有受傷，陪伴老太太的小狗也平安無事，鬆了一口氣，因為老人家不願意到室內，附近民眾見狀也拿來棉被幫忙老人家保暖。消防人員也幫忙行動不便的老人到附近熱心民眾提供的遮陽棚內休息。

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