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藍白砍公視、歌仔戲預算惹議 國寶大師唐美雲說重話了

記者陳慧貞／即時報導
唐美雲製作的「孟婆客棧」曾奪金鐘節目創新獎。圖／民視提供
唐美雲製作的「孟婆客棧」曾奪金鐘節目創新獎。圖／民視提供

唐美雲、孫翠鳳去年演出歌仔戲音樂劇「1624」，兩大歌仔戲天王罕見「王見王」舞台對決，近期卻深陷台灣文化部預算遭砍爭議，正在印度拍戲的唐美雲透過劇團回應：「歌仔戲演員們為文化傳承的努力永不停歇。」

唐美雲4年前為籌拍電視劇「孟婆客棧」，因以電影手法打造高規格古裝劇，每個角色量身打造近百套手工戲服，不論大小場景全新搭景，更搭配近3500顆CG特效鏡頭，力求在視覺上營造完整冥界的世界觀，全劇30集共燒1.1億(新台幣，約350萬美元)，過程中遇到資金問題一度停擺，後來她想盡任何辦法到處借錢，最終依然超支一倍以上，唐美雲甚至將自己的房子貸款二胎度過難關，儘管因籌拍該劇，了解以電影手法拍攝電視劇的形式，但也不免自嘲：「這次學費有點貴。」

而「孟婆客棧」也拿下第57屆電視金鐘獎戲劇類節目創新獎，唐美雲個人也獲獎無數，曾榮獲十大傑出女青年、國家文藝獎、兩屆傳藝金曲獎年度最佳演員獎、金鐘戲劇女主角獎等，出身歌仔戲世家的她，以跨界創新為傳統戲曲舖橋造路、開創新局，不遺餘力。

如今朝野深陷預算爭議中，各方聲音不斷，其中孫翠鳳、唐美雲攜手演出的史詩級歌仔戲音樂劇「1624」，因兩場演出花費8600多萬(約274萬美元)，遭質疑「黑預算」，文化部也因而被砍預算8600萬，對此，人正在印度拍戲的唐美雲透過劇團回應：「歌仔戲演員們為文化傳承的努力永不停歇。」

預算 印度 貸款

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