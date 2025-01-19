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台立委王鴻薇指混淆視聽 羅一鈞：如預算可過關請盡量罵

記者沈能元／台北即時報導
台灣衛福部疾管署發言人羅一鈞說，他是事務官，沒有加入任何政黨、也沒有想要選舉，「如果委員罵我會讓防疫預算過關、願意手下留情，請儘量罵沒有關係」。(本報系資料照片)
台灣衛福部疾管署發言人羅一鈞說，他是事務官，沒有加入任何政黨、也沒有想要選舉，「如果委員罵我會讓防疫預算過關、願意手下留情，請儘量罵沒有關係」。(本報系資料照片)

台灣在野黨刪除中央政府總預算，衛福部疾管署副署長羅一鈞昨天於臉書表示「跪求立委諸公高抬貴手放過防疫」，憂心排擠防疫工作，直言心情比外面的氣溫更寒冷。但國民黨立委王鴻薇今天認為該言論是「混淆視聽」，防疫時有編列特別預算。

羅一鈞昨天在臉書表示，立法院刪除疾管署預算，包括中國旅費統刪8成，國外旅費、媒宣費刪除6成等。羅一鈞說，旅費是在有緊急疫情時派員考察，上次使用時5年前飛往武漢。中國旅費原3萬4000元(新台幣，約1802美元)，統刪8成後，只剩6800元(約216美元)，連機票都買不起。

王鴻薇今天表示，「這是混淆視聽，防疫時有編列特別預算，不是用公務預算，騙一般老百姓不懂預算。」

對此，羅一鈞今天於臉書再度表示，他是事務官，沒有加入任何政黨、也沒有想要選舉，「如果委員罵我會讓防疫預算過關、願意手下留情，請儘量罵沒有關係」。

羅一鈞說，「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」預算600億元(約19億美元)，立法院2020年3月13日三讀通過。兩位專家前往武漢是2020年1月12日出發、1月15日返國，1月16日在疾管署召開記者會公開說明考察結果。

羅一鈞指出，後續1月20日開設指揮中心、天天開記者會、春節期間疾管署上下沒日沒夜的加班執行各項防疫任務、2月份的武漢包機、寶瓶星號檢疫、口罩調度釋出⋯都是在還沒有特別預算的情況下去做的。

「疫情防疫時有編列特別預算」是正確的，但是在疫情開始的最初兩個月，我們沒有特別預算，只能靠疾管署自己和衛福部及協力部會的經費來完成所有事情，到了特別預算順利三讀通過我們才鬆了一口氣，以上謹向委員報告。

羅一鈞說，明天就要表決了，再次懇求立委高抬貴手，防疫有其特殊性，整備應變宣導都需要充裕資源，懇請委員支持。

預算 防疫 疫情

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