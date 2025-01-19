我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險

出手救TikTok 川普提議合資：美國持有一半

台國安人士：美中多溝通非壞事 台與川普國安首長均熟悉

記者張文馨／台北即時報導
台灣國安人士分析，美中溝通以管控風險不是壞事，台灣與川普的國安首長均熟悉，過去幾年來雙方針對情勢經常頻繁交換意見。。圖為2017年中國國家主席習近平（右）在北京接待到訪的川普。（路透）
台灣國安人士分析，美中溝通以管控風險不是壞事，台灣與川普的國安首長均熟悉，過去幾年來雙方針對情勢經常頻繁交換意見。。圖為2017年中國國家主席習近平（右）在北京接待到訪的川普。（路透）

美國準總統川普將就職，近日除川普與中國國家主席習近平通話外，也傳出川普有意訪中。台灣國安人士分析，美中溝通以管控風險不是壞事，台灣除了在地緣政治與供應鏈占據重要角色，與川普的國安首長均熟悉，過去幾年來雙方針對情勢經常頻繁交換意見。

川普與習近平17日通話後，雙方共識願建立戰略溝通管道，維持高層互動；華爾街日報更報導，川普有意在就任總統100天內就訪問中國，川習已透過各自代表討論面對面會談事宜，其中一個選項是川普邀請習近平訪問美國。

國安人士分析，美中溝通以管控風險不是壞事，對中國而言，川普的新團隊上台後，彼此的挑戰不小，多溝通實屬必然；此外，中國經濟成長放緩的挑戰亦不容小覷，北京正聚焦管櫟哪部挑戰，全力避免不確定風險。

國安人士表示，台灣近幾年在地緣政治和國際供應鏈的角色重要，已不再是中國說了算；台美本就有溝通管道，與川普政府官員也不是第一次接觸，川普的MAGA（讓美國再次偉大）友人除外，台灣與川普任命的國安首長均熟悉，雙方過去就情勢的意見交換與想法交流均密切。

針對即將舉行的川普總統就職典禮，由於華府決定將典禮改為在室內舉行，導致台方由立法院長韓國瑜率領的慶賀團恐無緣到場參與，僅習近平特別代表、中國國家副主席韓正等少數貴賓得親自與會；國安人士表示，這是川普團隊的決定，並非只有台灣代表團無法參與，部分國家的代表也是如此。

川普 習近平 供應鏈

上一則

台立院再戰總預算 卓榮泰明早親上火線呼籲在野理性審查

下一則

台衛福部宣傳預算遭刪 5大團體發聲明：懇求立委審慎考量

延伸閱讀

準國安顧問：川普不排除中企繼續持有Tiktok

準國安顧問：川普不排除中企繼續持有Tiktok
川普政府首務：鬆綁行政法規 增1條新法、就要廢10條舊法

川普政府首務：鬆綁行政法規 增1條新法、就要廢10條舊法
Tiktok禁令生效前在美關閉 川普喊「拯救Tiktok」

Tiktok禁令生效前在美關閉 川普喊「拯救Tiktok」
川普20日就職典禮改室內 出席賓客、觀禮地點一次看

川普20日就職典禮改室內 出席賓客、觀禮地點一次看

熱門新聞

輝達黃仁勳午宴。記者黃晶琳／攝影

黃仁勳TEAM TAIWAN午宴 大老吃什麼？滿桌功夫菜曝光

2025-01-18 13:02
台中十大伴手禮去年底舉辦市集現場票選，現場擠滿人潮搶好康。記者趙容萱／攝影

日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」這2小物意外上榜

2025-01-10 18:08
取自UDN

她高喊「我的柏金包」…比演唱會還擠 黃仁勳夜市沒吃成

2025-01-16 14:11
嘉義縣大林慈濟醫院傳盜圖爭議，彰化縣前縣長卓伯源擬邀慈濟及原創的李健儀同意，由李健儀重新完成創作。(大林慈濟醫院提供)

慈濟盜圖風波 彰化縣前縣長建議由原創者重新完成畫作

2025-01-11 12:30
「旺福」貝斯手推機(右)悼念爸爸謝世謙。圖／摘自IG

華航董座猝逝…女兒是知名樂團成員 不捨憶最後一面

2025-01-16 12:31
女死囚林于如。圖／報系資料照

黃麟凱伏法 台灣唯一女死囚「驚世媳婦」反應曝光

2025-01-17 14:07

超人氣

更多 >
月底後三星座好運敲門 牡羊獲意外收入、他獎金領飽飽

月底後三星座好運敲門 牡羊獲意外收入、他獎金領飽飽
黃仁勳TEAM TAIWAN午宴 大老吃什麼？滿桌功夫菜曝光

黃仁勳TEAM TAIWAN午宴 大老吃什麼？滿桌功夫菜曝光
家務幹不完是自找的 簡約女靠12招邁向極簡生活

家務幹不完是自找的 簡約女靠12招邁向極簡生活
第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會

第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會
紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全

紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全