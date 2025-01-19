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給民眾黨員公開信 蔡壁如：我有信心承續柯文哲從政初心

記者游振昇／台中即時報導
民眾黨前立委蔡壁如今天在臉書發出千字文，說明「整軍再出發—給台灣民眾黨黨員的公開信」。(圖／取自蔡壁如臉書)
民眾黨前立委蔡壁如今天在臉書發出千字文，說明「整軍再出發—給台灣民眾黨黨員的公開信」。(圖／取自蔡壁如臉書)

民眾黨今天舉行黨員代表大會，前立委蔡壁如短暫現身後，在臉書發千字文，寫著「整軍再出發—給台灣民眾黨黨員的公開信」，她說自己有信心承續柯文哲醫師的從政初心，未來跟大家一起面對挑戰。

蔡壁如在臉書說，2025年是台灣民眾黨的關鍵時刻，去年一年來，大家面對執政當局的司法壓迫與抹黑，更需要直視一個嚴肅的課題，在面對2026年地方選舉時，「我們是否已做好準備？」

她說台灣民眾黨成立5年，改革之路充滿艱難，但大家從未退縮，創黨主席柯文哲醫師用實際行動詮釋「政治，公開透明而已」，讓「白色力量」成為台灣政治的一道曙光。

她表示，當前的挑戰對民眾黨只有更加嚴峻，不僅需要堅定信念，更必須立即重新整軍，高度展現團結與實力，相信在黨員與支持者的團結支持下，一定可以集結眾人之智，找出解方，她向全體黨員宣示，「我有信心承續柯文哲醫師的從政初心，在未來跟大家一起面對挑戰，帶領台灣民眾黨走出困境，邁向嶄新未來。」

她表示，柯醫師暫時離開黨的核心領導位置，大家更需思考如何讓黨能夠「浴火重生，整軍再起」，她相信民眾黨有再起的能力與決心，可以組建出一個最強的民眾黨團隊，迎接挑戰。這不僅是為了拯救台灣民眾黨，更是為了守護台灣民主政治的價值。

她提出三大方向：

1、 開放與包容，建構黨中央核心的集體決策

我們將以更大的包容性與多元化，重塑黨的領導團隊與集體決策核心機制，摒棄內耗與分裂文化。通過開放決策機制，讓台灣民眾黨成為符合台灣人民期待的第三勢力，成為台灣政黨政治中不可或缺的一環。

2、深化基層連結，扎實地方實力

我們將重新強化基層組織，確保黨的力量能深耕於每一個鄉鎮與社區。基層是政黨的生命力來源，只有站穩基層，才能在2026地方選舉中展現大幅提昇各級公職人員席次的實力。

3、重視後勤，為未來選戰做好準備

民眾黨的中央黨部是未來各項選戰的參謀與後勤總部，正所謂「三軍未發，糧草先行。」我們將積極籌措與整合各項選舉資源，同時厚植擬參選人的選戰競爭力，打造強大的後勤支持系統，確保黨有足夠的資源與輔選團隊能量，來迎戰2026年地方大選。

民眾黨 柯文哲 蔡壁如

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