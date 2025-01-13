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蔣經國逝世37周年 洪秀柱：對比賴清德更令人懷念

記者鄭媁／台北即時報導
國民黨前主席洪秀柱。（記者余承翰／攝影）
國民黨前主席洪秀柱。（記者余承翰／攝影）

蔣經國逝世37周年，國民黨前主席洪秀柱今天表示，去年今日，民進黨主席賴清德當選總統。同為總統，他以「鬥」為本的執政風格，不僅無法凝聚社會，反而讓人民感到失望與寒心。這樣的對比，更讓人懷念經國先生的務實與親民。

洪秀柱表示，雖然未曾與蔣經國謀面，也未如其他黨內人士受到他的重視與栽培，但她對蔣經國的敬佩始終不減。他以自立自強的精神，帶領台灣奠定堅實的基礎，無論是基礎建設、經濟發展，還是推動解嚴與兩岸探親，都展現高瞻遠矚的領袖風範。

洪秀柱表示，蔣經國秉持親民愛民的態度，他重視社會正義，處處為民設想，讓人民感受到溫暖與希望。他的作為提醒她，政治不僅是一份職業，更是一項神聖的使命，必須全心全意為人民服務。

洪秀柱說，不少人問，國民黨內是否還能出現「下一個蔣經國」。這是一個困難的問題，雖然許多人希望學習蔣經國，但還未達到他的高度。蔣經國的成功來自於真正傾聽民心、解決問題，這正是每一位從政者需要努力的方向。

洪秀柱說，緬懷經國先生，不只是對一位偉人表達敬意，更是提醒他們如何將他的精神代代相傳。尤其是讓年輕世代了解，今日台灣的民主與繁榮，源於前人一步步的努力與付出。唯有將蔣經國的理念化為實際行動，國民黨才能繼續與人民同行，邁向更光明的未來。

蔣經國 國民黨 賴清德

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