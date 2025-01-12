韓國瑜談民進黨柯建銘 虧：你告別式時我也會參加

韓國瑜(中)今早到雲林參加民主學校，致詞時以個生人成長歷程及台灣民主演化，談笑風生，引來全場笑聲不斷。記者蔡維斌／攝影

台灣立法院長韓國瑜 今早回雲林參加立委羅智強舉辦的民主學校，對學生發表談話，細說求學歷程也談台灣民主「4隻腳」，強調台灣民主須內部安全的兩隻腳及美國的第3隻腳，還有兩岸安全的第4隻腳。他說以不同高度看，立院打架也是民主展現，他更虧民進黨立院黨團總召柯建銘 「你告別式時我也會參加！」引來哄堂大笑。

影片來源：聯合新聞網

國民黨立委羅志強發起的民主學校今天移師雲林縣東勢鄉，31名各地學子下田拔蘿蔔體驗青農生活，並了解地方治理，立法院長韓國瑜和立委張嘉郡應邀參加，韓國瑜致詞後離去，隨後由東勢鄉農會總幹事丁介侑安排下田，展開一連串課程。

韓國瑜以自己從學生打工到從政，感性細說心路歷程，並表示台灣得來不易的民主彌足珍貴，台灣很幸運能享受到民主生活方式，是台灣最重要的無形資產。

他回顧求學時代指出，40多年前白天讀大學，晚上當警衛，曾有同事問他的未來？他大膽回說「我想當立委」，這麼多年下來，今天有機會參加民主學校，引導大家一步一步走向政治，他感觸很深。

韓國瑜說，台灣人民的民主生活已成了自己的DNA，但天上不會掉下來饅頭，民主社會不可能是免費的，很多民主國家為民主自由，人民跟政府不停抗爭跟衝突，希望當家做主，台灣很幸運沒經過大規模流血衝突，就能享受民主，是珍貴的無形資產。

他說，一張桌子有四隻腳才站得穩，台灣安全也要這四隻腳，第隻腳是要保護中華民國 台灣安全、第二保護民主之民、第三維護好美台關係，最後也要維護好兩岸和平，這就是台灣安全四隻腳，大家才能過民主自由的生活，跟世界上各地的民主國家及海外華僑連成一條無形的安全線。

韓國瑜說，大家知道台灣民主過程出現很多亂象，他舉例日前接見日本華僑，他們說看到台灣立法院一打架，感覺沒面子，臉都快丟光了。他當立院院長，心中有很大變化，有時候吵架打架，表決各種過激的肢體衝突，其實站高一點來看，都是民主展現的一部分。

有如他自己這些年的經歷，像是在坐政治雲霄飛車，當上立委、再選上高雄市長，再被罷免，然後又當立法院院長。大家要想想他須要一顆多大的心臟。

韓國瑜說，他看了太多政治人物，當年一起進立法院的很多同事都已在天上了。剩兩個同班同學，一個是柯建銘，一個就是韓國瑜，老柯發脾氣時他就拍拍柯的肩，請他不要再發脾氣，將來告別式時他會去參加，他馬上又笑說，相反地，他的告別式老柯也要來參加，所以生命很短暫。將來大家願意投入民主，他也希望學生們能夠當一個民主的小尖兵，為台灣的民主貢獻一己之力，一起來努力創造台灣更棒的民主教育。