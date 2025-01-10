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坊間課程良莠不齊 彭啟明：台灣太瘋ESG 該降溫了

記者董俞佳、葉冠妤／台北即時報導
環境部長彭啓明（右）認為，有心人士若想靠ESG牟利，對國家整體減碳不利。(記者曾吉松／攝影)
環境部長彭啓明（右）認為，有心人士若想靠ESG牟利，對國家整體減碳不利。(記者曾吉松／攝影)

減碳成為全球趨勢，綠領人求需求近年大增，卻也徒增亂象，台灣坊間標榜淨零、碳權、ESG的課程品質良莠不齊，且不具官方認證效力。台灣環境部長彭啓明10日出席環團舉辦的論壇時坦言，現在社會過度瘋ESG，應要降溫，有人想靠碳權快速致富是不對的。

對此，CSRone永續智庫營運副總陳厚儒說，確實民間課程多元，價格也起伏落差大，最難的是民眾上課前無法判斷課程價值。他認為，政府若帶頭開設符合業界基礎訓練的課程，當然會比民間機構具公信力，但民間單位的優勢是更接地氣，了解企業端需求，回應外界變動的速度也相對快。

台灣氣候行動網絡昨舉辦「淨零Team Taiwan！迎向2035前瞻減量目標與產業轉型策略論壇」。彭啓明在會中談及，現在社會風氣太瘋ESG，坊間實在太多各種課程、證照，就連環保首長也被騙，要把這種過度的熱潮減下來。而現在減碳速度不一，有些產業完全沒有轉型動力，需要驅動，有些則想靠碳權來快速致富，這也是不對的，減碳是目標，但不能造成恐慌。

實際上，政府部門近年來力推淨零碳排，導致企業界「碳焦慮」，紛紛要求員工「進修」，但坊間課程不一，師資良莠不齊，也無固定收費，有的課程要上一個月，有的只要12小時，收費則從幾千元到幾萬元都有。

彭啓明會後受訪時解釋，日前召開的各縣市環保局長會議上，有局長反映目前坊間的ESG課程太亂，很多業者宣稱上完課可以達成某些目標，甚至有局長滿腔熱血去上課，卻發現僅是增能性質的課程。

彭啓明表示，像溫室氣體查驗人員這樣的綠領人才，必須先在環境部認可的查驗機構任職，並符合管理辦法及該查驗機構對查驗人員的資格、訓練、實績等條件，不是只要上了坊間課程，就可獲得執照，進而擔任查驗人員。

彭啓明強調，目前大多坊間的課程都類似是補習班的增能課程，政府無法加以限制民間，但環境部想提醒，若有心人士靠ESG牟利，其實對國家整體減碳是不利的，應該回歸正軌。近期國家環境研究院也將與大專院校合作，讓有公信力大學開設培訓課，收取合理費用。

台灣氣候行動網絡擔任研究中心總監趙家緯則認為，相關減量工作需要評估與討論且要有嚴謹程序推動，包括現在訂出的再生能源目標能不能達成，以及經濟部所定的能源用地白皮書是該繼續討論等，都應該要評估討論，有目標才能讓大家知道是要玩真的。這股熱潮是否「cool down」，確實能討論。

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