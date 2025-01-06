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無奈還要幫抓流浪狗...公職獸醫荒 恐成台灣防疫破口

記者劉懿萱、李成蔭、王慧瑛、郭政芬／連線即時報導
公職獸醫師人力荒惡化，恐影響國家防疫。圖為獸醫師蔡志鴻（左）為寵物狗抽血。(記者潘俊宏／攝影)
公職獸醫師人力荒惡化，恐影響國家防疫。圖為獸醫師蔡志鴻（左）為寵物狗抽血。(記者潘俊宏／攝影)

台灣獸醫師五千多人，公職獸醫占1成多，在地方動物及防疫機構、中央農業部及防檢署等單位服務；但根據統計，部分縣市公職獸醫最嚴重時曾缺額4成5，流失率也高，六都缺額「永遠補不滿」，學者憂心影響非洲豬瘟、禽流感、狂犬病等國家防疫工作。

台北市公職獸醫師有33個員額，目前缺10人；新北市38個員額，缺12人；台中缺7人、台南缺11人；高雄、桃園狀況較佳，各缺2人、1人。另外，去年公職獸醫缺額35人，僅10多人報考，報到剩下個位數，獸醫擔任公職風氣低迷可見一斑。

1987年中興大學獸醫系畢業的中興大學獸醫學院院長陳德勛表示，當年班上至少1/3進公部門，現任農業部常務次長杜文珍就是其一，現在想考公職獸醫的畢業生可能剩約10%；台灣每年320至350名獸醫系學士畢業生投入職場，多數選擇照顧小動物的臨床領域，這和動物醫院蓬勃發展、市場供需有關，通常菜鳥獸醫到民間動物醫院起薪至少5萬元(台幣，下同，約1526美元)，工作量沒比較輕的公職獸醫卻只領公務員薪水，因此乏人問津。

留才 需誘因與發展性

「臨床、公職各有不同挑戰…」陳德勛認為無論在動物醫院服務或在公部門當獸醫都有壓力，兩者都要有強烈獸醫魂及使命感才能好好發揮專業，但若人力一面倒往臨床走，沒新血願意進公職體系，除了人才斷層，對國家更是棘手問題，尤其非洲豬瘟、禽流感防治工作對產業面影響甚鉅，萬一公職獸醫人才庫見底，重大政策沒人可執行，一路惡性循環下，是非常嚴重的危機。

「給尊嚴、給好的待遇是基本誘因。」陳德勛表示，若要吸引優秀的人才加入公職，好待遇、有感獎金是必須的對策，不開業獎金可以是一個名目，但重點是誘因及職涯發展性要夠。

獸醫出身的新北市動保處長楊淑方說，剛入行的公職獸醫起薪4萬多，走入臨床的菜鳥獸醫起薪約5萬元，起步差異不大，但民間動物醫院薪水跳升快，入行2年後薪水7、8萬不在少數，若願意值大夜班，月薪破10萬元(約3052美元)不難，加上執業獸醫師有光環、名氣、社會地位，都是年輕一輩對公職獸醫興趣缺缺原因，不少人進公職3、5年便改到民間任職。

獸醫師公會全聯會理事長譚大倫說，近年持續向農業部官員反映公職獸醫師人力荒困境，希望比照人醫給予不開業獎金，並適度提高職等，增加獸醫系畢業生報考公職誘因，尤其錢少、事多、壓力重，公職獸醫爬到幹部也是七職等左右，大大影響士氣。

台灣學生近年喜歡填獸醫系，公職獸醫卻缺人。圖表薪資幣值為台幣。 (製表／聯合報)
台灣學生近年喜歡填獸醫系，公職獸醫卻缺人。圖表薪資幣值為台幣。 (製表／聯合報)

被投訴 澆熄工作熱情

他說，公職獸醫肩負防疫、檢疫、動保、食安等要務，各地防疫所、動保處等機關的獸醫師都有缺額，一旦爆發禽流感等事件，公人力荒將將成另個破口。他舉香港幾年前也有公職獸醫人力荒困境為例，最後以2倍薪水留才翻轉困境，建議政府及早正視。

「叫你抓狗不抓，小心我投訴你！」有公職獸醫說，常有民眾要求抓流浪狗，電話一接通就傳來痛罵聲，去抓狗也會碰到「愛媽」質疑，每天上演衝突，「若在動物醫院工作，飼主不會是這種口氣吧。」新竹市動防所長楊家民說，有考上公職獸醫的年輕人聽到要辦動保業務竟拒絕分發報到，訓練期滿就離開的也不少。

禽流感 防疫

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