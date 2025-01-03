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抗告吃到飽？柯文哲案審檢一鼻孔出氣 自失公信

記者蕭白雪、張宏
柯文哲身陷京華城案羈押數個月，民眾黨支持者連日抗議司法不公，拿著「押人取供」的手牌高喊要賴清德放人。(記者邱德祥／攝影)
柯文哲身陷京華城案羈押數個月，民眾黨支持者連日抗議司法不公，拿著「押人取供」的手牌高喊要賴清德放人。(記者邱德祥／攝影)

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等四大案遭台北地檢署起訴求重刑，法官從裁定交保、佩戴電子監控到重新回到牢籠，整個過程遭外界質疑司法有高度不確定性，同樣的事證，法院竟可作出完全不同的判斷，二審撤銷交保的理由也不同，檢察官以「抗告吃到飽」方式，變相強迫法官押人，法官在羈押被告後心證已成，未來勢必得判柯文哲有罪，若判決無罪，就變成一場冤獄鬧劇。

在訴訟上檢察官與被告是「攻擊與防衛」相對立的角色，法院則為公平審判者，檢察官在柯文哲羈押期限4個月內提起公訴，代表「偵查已完備」，如今柯文哲移審交保後再度羈押，外界依照起訴書所載內容，檢察官是否偵查未完備，因而想透過中立法院「接棒偵查」。

形式是審判 實質法院還在「接棒偵查」

柯文哲起訴移審後，北院首次裁定他以3千萬元交保(台幣，下同，約91萬美元)，北檢抗告成功，北院第二次裁定加保為7千萬元(約213萬美元)，外加電子監控，北檢不服再抗告，台灣高等法院以「7大理由」二度撤銷原裁定，發回北院二次更裁，理由之一是「現今科技發達，網路祕密通訊隱蔽性極高，不能排除有互相勾串之的可能」。

若如裁定所言，現今網路祕密通訊隱蔽性極高，被告與證人之間有高度勾串可能，「考量趨吉避凶的基本人性」，所有涉及刑案的在押被告交保後，都會暗通款曲進行串滅證，刑事訴訟的交保制度有何存在必要？不如修法廢除。

柯文哲vs.北檢 (製表／聯合報)
柯文哲vs.北檢 (製表／聯合報)

同樣事證不同判斷 裁定見解如月亮

二度撤銷柯文哲交保的是高等法院審判長謝靜慧合議庭，對照八年前謝靜慧針對桃園老翁吳聲鴻涉殺人案抗告的裁定理由，與柯案的法律見解截然不同，為何同一個法官會有不同判斷標準？莫非真有其他因素考量？當年裁定指出，本案涉犯殺人罪的共犯僅有被告吳聲鴻及彭姓共犯兩人，而彭案發當日即逃亡至國外，經檢察官通緝在案，原審認為吳與在逃彭姓共犯仍有勾串之虞，而有羈押之必要。但被告湮滅自己刑事犯罪證據，天經地義，刑法不處罰，以被告有滅證之虞，作為羈押理由，顯然違反武器平等原則。

現今國民法官制度上路，未來將擴大適用貪汙治罪條例，國民法庭採「起訴狀一本主義」，也就是檢察官起訴被告時，僅能向法院提出起訴書，而不會將卷宗及證物一併送交法院，避免心證上產生預斷，對照柯案來看，法官心證已被汙染，裁定見解猶如月亮，初一十五不一樣，形式上看來是審判，實質上卻還在「偵查」，審檢一鼻孔出氣，自失公信。

柯文哲二度交保又撤銷。(記者胡經周／攝影)
柯文哲二度交保又撤銷。(記者胡經周／攝影)

柯文哲 民眾黨

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