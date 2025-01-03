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柯文哲裁押因自爆要安排妻女出國？議員：時間點巧合

記者楊正海／台北即時報導
台北市議會京華城案專案小組召集人游淑慧。記者楊正海／攝影
台北市議會京華城案專案小組召集人游淑慧。記者楊正海／攝影

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案，台北地檢署兩度聲押失敗後抗告成功，北院合議庭昨晚裁定柯文哲等4人均羈押禁見。其中，柯文哲在偵查期間曾稱有「安排陳佩琪與子女一起出國躲避國內紛擾」的計畫，恐是羈押原因之一。對此，台北市議會京華城專案小組召集人游淑慧也質疑「時間點過於巧合」。

北院認為，包括威京集團主席沈慶京、北市議員應曉薇、眾望基金會董事長李文宗，北院認為都具有相當的政治或經濟實力與人脈，比起一般人更有滯外不歸的能力。柯文哲在偵查期間曾稱有「安排陳佩琪與子女一起出國躲避國內紛擾」的計畫，陳佩琪對外宣稱從醫良久，有資力購買上億房產，自然有在國外生活的能力與資力。

對於柯文哲安排妻小出國？恐成被羈押關鍵之一，游淑慧說，時間點過於巧合，為什麼這麼剛好，要在去年8月底出國？ 且當時應曉薇議員出國「未遂」「橘子」許芷瑜出國「已遂」；剛好那一、兩天，柯文哲也要安排妻小出國？

游淑慧指出，或許柯文哲辯護律師會說「柯文哲不知道北檢要發動搜索」但不要忘了，北檢曾經發傳喚通知給沈慶京，要求9月初來作證，相關人員都知道北檢行動在去年8、9月密集約談相關人員，9月是約主要證人沈慶京，所以相關的人8底都密集安排出國，若辯護律師說「無法知道檢方行動」這是說不通的，檢方要傳喚人，他們事先都有拿到檢方傳喚通知。

柯文哲 民眾黨

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