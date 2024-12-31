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500元鈔改12強冠軍版有譜 賴清德：我會付諸實現

記者周佑政／台北即時報導
中華隊在世界十二強棒球賽奪冠，許多球迷呼籲將500元鈔票改為此次奪冠的中華隊。台總統賴清德(中)今出席「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」開幕記者會時表示，「我會讓這個事情付諸實現」。(圖／擷取自中華職棒YouTube頻道)
中華隊在世界十二強棒球賽奪冠，許多球迷呼籲將500元鈔票改為此次奪冠的中華隊。台總統賴清德(中)今出席「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」開幕記者會時表示，「我會讓這個事情付諸實現」。(圖／擷取自中華職棒YouTube頻道)

中華隊在世界十二強棒球賽奪冠，許多球迷呼籲將500元鈔票改為此次奪冠的中華隊。台總統賴清德今出席「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」開幕記者會時表示，「我會讓這個事情付諸實現」，他也透露，今年就會先有紀念幣，「對棒球選手的尊敬，我一定說到做到」。

影片來源：聯合新聞網

「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」記者會，邀請十二強中華隊總教練曾豪駒、球員江國豪、曾頌恩、中華職棒大聯盟會長蔡其昌等人與會。

賴清德致詞時表示，再次感謝國家代表隊為國家爭取最大的光榮，他這次出訪三個邦交國，過境美國夏威夷、關島，「所到之處不論是邦交國、美國朋友或僑胞都以你們的表現為榮，你們用球技在國際上詮釋台灣的精神」，身為總統與有榮焉。

賴清德說，他是一個棒球迷，但因為（他）打棒球的條件太差，因此希望做一個一流的球迷，即便是一流的球迷，也跟球員一樣，「很想握握、抱抱、摸摸冠軍盃，今天很高興終於摸到，有種觸電的感覺」。

賴清德說，這次的展覽非常有意義，讓每一個來參觀的朋友能了解，冠軍之路何其不容易。每一個球員、總統教練都從小時候就開始打球，有百年的歷史才走到今天，好比今天也與會的中華職棒大聯盟秘書長楊清瓏、棒協副理事長趙士強，一代一代累積，社會的力量足夠，加上大家的努力，「我們才有辦法把冠軍獎盃抱回來」。

對於這次展覽，賴清德說，他有一個特別的感受，他一直認為，有人、有土地就會有歷史，有自己的歷史，就有自己的故事，可以唱自己的歌，台灣精神就是2300萬人在這塊土地上，各行各業盡心盡力付出得到不同的成就，累積匯聚，就是台灣精神，這個台灣精神也會引起世界各國對我們的肯定。

賴清德說，「你們贏得世界冠軍，今天辦展覽，你們的冠軍故事還沒結束，未來你們的努力，會在台灣的錢幣上面，沒多久之後紀念幣上也會有」。

賴清德表示，很多球迷說，希望500元鈔票國小冠軍棒球隊，變成12強的冠軍棒球隊，「我會讓這個事情付諸實現」，希望今年先有紀念幣，「球迷講話就是球迷一定會去做事」，對棒球選手的尊敬，他一定說到做到。

賴清德 邦交 夏威夷

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