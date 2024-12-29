我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紅藍卡費用與規定 在2025年有哪些變動？

任內與台斷交 卡特當年爆伊朗人質危機 致連任輸雷根

劉靜怡要柯建銘、沈伯洋秀證據「造謠都可以講成敬重」

記者李芯／台北即時報導
台灣前大法官被提名人劉靜怡。(本報系資料照)
台灣前大法官被提名人劉靜怡。(本報系資料照)

台灣立法院大法官人事同意權投票當天，民進黨團祭出黨紀要求對台大國發所長劉靜怡投下不同意票，黨團總召柯建銘當時指出，總統提名大法官以後，劉靜怡「一路罵民進黨」，從過去罵前總統蔡英文論文，到罵疫苗、雞蛋等。對此，劉靜怡今日在臉書發文質疑，如果柯建銘拿不出她「一直罵」的證據，就是在說謊。而立委沈伯洋先前曾表達對劉仍然非常敬重，今也遭劉發文批評：「連造謠抹黑都可以講成敬重了」。

針對柯建銘指劉「一路罵民進黨」，劉靜怡今日在臉書發文表示，姑且不管大家有沒有看大法官立法院答詢現場直播，也不論當天表現如何，「這到底是老柯有被害妄想症，還是他以總召權力把影片給深偽（Deepfake）了以方便號令黨團？」還直言，如果柯建銘拿不出當天一直罵的證據，就是對全民說謊。

另外，沈伯洋日前受訪時強調民進黨團並未抹黑劉靜怡，對劉靜怡仍然非常敬重，希望她不要誤解。對此，劉今再發文表示，既然連造謠抹黑都可以講成是「敬重」了，那個「強出風頭」的不分區第二名立委（指沈伯洋）應負起責任，針對過去6天來黨團成員對她丟出的所有不實指控，一一拿出明確證據來證明。如果有任何一項欠缺證據，就請沈伯洋立即促成黨團就此魯莽錯誤言行向社會大眾公開澄清與道歉，「這應該是很合理的具體『表達敬重』吧？」

劉靜怡強調，有幾分證據才能做幾分指控，這是法律人的最基本要求。她的損害已經無可彌補，「你們現在是欠台灣社會裡每個關心國家憲政和基本是非公義的公民，一個不再硬凹的交代。」

民進黨 大法官 臉書

上一則

北院裁定柯文哲7000萬元交保 民眾黨：再次加重財務負擔

下一則

台灣嘉義凌晨5.1地震 最大震度4級 警報大響、門窗晃動

延伸閱讀

被說賣台亡國 劉靜怡：提名我的賴總統不也有叛國之嫌

被說賣台亡國 劉靜怡：提名我的賴總統不也有叛國之嫌
新聞評論／國會惡鬥 是為爭賴清德或柯建銘的顏面？

新聞評論／國會惡鬥 是為爭賴清德或柯建銘的顏面？
劉靜怡：總統若沒同意就澄清 管中閔：大快人心

劉靜怡：總統若沒同意就澄清 管中閔：大快人心
民進黨團倒戈 賴清德提名7大法官團滅

民進黨團倒戈 賴清德提名7大法官團滅

熱門新聞

教育部今公布2024學年度大學註冊率統計資料，中原大學學士班新生註冊率再度達到100%。圖／中原大學提供

與Nvidia合作…桃園這私校連續5年註冊率100% 傲視全台

2024-12-27 16:12
長期待在海外的民眾注意了，衛福部健保署今天開始，不再受理停保申請案件，目前停保有效者約21萬人，如旅外僑民、出國工作、留學等，取消停復保制度，健保費收入每年約增加23億元。本報資料照片

長居海外的台灣人注意 健保停復保今取消…怎麼應對？

2024-12-23 14:43
民眾黨立委黃國昌的妻子高翔（中）幫柯文哲當3000萬交保金的保證人。（記者王聖藜／攝影）

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆

2024-12-27 00:20
台北市前市長柯文哲今早被押解至北檢。(記者季相儒／攝影)

京華城案偵結 柯文哲涉收賄、侵占遭求刑28年半

2024-12-25 21:16
台北地方法院昨漏液開移審庭近5小時，今裁定柯文哲3千萬交保，台北地檢署今晚提抗告。記者蕭雅娟／攝影

柯文哲交保3千萬回家不到9小時...台北地檢署提抗告

2024-12-27 09:39
網傳台國軍官兵錯誤的手槍臥射姿勢圖。(圖/翻攝臉書軍事社群網頁)

太瞎了…台士兵錯誤手槍臥射瞄準照 網路狂批

2024-12-28 11:37

超人氣

更多 >
三生肖年末轉運 龍大展長才等晉升、他桃花運強勁

三生肖年末轉運 龍大展長才等晉升、他桃花運強勁
常放這地方當心發霉長蟲 白米存放5大NG行為

常放這地方當心發霉長蟲 白米存放5大NG行為
南韓濟州航空失事 179人身亡、2人獲救

南韓濟州航空失事 179人身亡、2人獲救
生魚片拼盤食用順序有規矩 內行人：從最難吃的開始

生魚片拼盤食用順序有規矩 內行人：從最難吃的開始
無人機天敵是它？ 中國小電驢衝上俄烏前線、穿梭自如

無人機天敵是它？ 中國小電驢衝上俄烏前線、穿梭自如