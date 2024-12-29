劉靜怡要柯建銘、沈伯洋秀證據「造謠都可以講成敬重」

台灣前大法官被提名人劉靜怡。(本報系資料照)

台灣立法院大法官 人事同意權投票當天，民進黨 團祭出黨紀要求對台大國發所長劉靜怡投下不同意票，黨團總召柯建銘當時指出，總統提名大法官以後，劉靜怡「一路罵民進黨」，從過去罵前總統蔡英文論文，到罵疫苗、雞蛋等。對此，劉靜怡今日在臉書 發文質疑，如果柯建銘拿不出她「一直罵」的證據，就是在說謊。而立委沈伯洋先前曾表達對劉仍然非常敬重，今也遭劉發文批評：「連造謠抹黑都可以講成敬重了」。

針對柯建銘指劉「一路罵民進黨」，劉靜怡今日在臉書發文表示，姑且不管大家有沒有看大法官立法院答詢現場直播，也不論當天表現如何，「這到底是老柯有被害妄想症，還是他以總召權力把影片給深偽（Deepfake）了以方便號令黨團？」還直言，如果柯建銘拿不出當天一直罵的證據，就是對全民說謊。

另外，沈伯洋日前受訪時強調民進黨團並未抹黑劉靜怡，對劉靜怡仍然非常敬重，希望她不要誤解。對此，劉今再發文表示，既然連造謠抹黑都可以講成是「敬重」了，那個「強出風頭」的不分區第二名立委（指沈伯洋）應負起責任，針對過去6天來黨團成員對她丟出的所有不實指控，一一拿出明確證據來證明。如果有任何一項欠缺證據，就請沈伯洋立即促成黨團就此魯莽錯誤言行向社會大眾公開澄清與道歉，「這應該是很合理的具體『表達敬重』吧？」

劉靜怡強調，有幾分證據才能做幾分指控，這是法律人的最基本要求。她的損害已經無可彌補，「你們現在是欠台灣社會裡每個關心國家憲政和基本是非公義的公民，一個不再硬凹的交代。」