一段訊息成柯文哲收賄證據 硬碟檔案「朕.doc」自比雍正帝

柯文哲27日提訊。（中央社）

台灣民眾黨 主席、前台北市長柯文哲 被台北地檢署指控護航京華城取得20%容積獎勵、圖利新台幣121億餘元(約3.6億美元)，再收受威京集團主席沈慶京新台幣1500萬元現金及匯入黨政治獻金專戶的新台幣210萬元賄款， 總共1710萬元(約52萬美元)賄款，26日遭起訴並被求處28年重刑。

「行動硬碟中的『小沈-1500』等紀錄與我無關，不知道誰做的。」柯文哲26日在移審台北地方法院時辯稱，檢方查扣的硬碟是他的，但「不能說每份資料都是我做的」。他還說，像沈慶京這種大老闆到他的辦公室都談一些「五四三」(閩南語 ，指東扯西扯說一些沒營養的話)，兩人絕對沒談京華城容積率的事。他表示沒參與容積率之事，議員陳情時就請局處去研究，台北市政府的局處上公文說不能多給1萬2000坪樓地板，他就交辦指示「以不坐牢為原則就好」。

柯文哲：小沈、1500等紀錄與我無關

庭訊時對於行動硬碟及檔案的攻防激烈。審判長江俊彥十度追問硬碟是誰的、工作簿檔案誰做的，柯文哲起初不承認硬碟是他的。法官指硬碟內有大量檔案，其中一個名為「朕.doc」的資料夾記載「朕是雍正帝，但絕不會讓你成為年羹堯」等對話內容，還有「2012搶救阿扁」的資料夾。柯後來承認是對話檔案他所寫，但「工作簿」檔案不是他做的，也無法證明是他做的，他無法說明欄位中的「小沈-1500」的意思。

北檢指出，現金賄款部分交由潛逃海外的隨行秘書「橘子」許芷瑜保管，許芷瑜逃亡境外遭通緝，檢方已函請外交部註銷護照，循司法互助請求他國協助遣返。

檢方起訴指出，柯文哲以「都市更新」為競選台北市長重要政見，明知京華城申請20%容積獎勵違背都更條例、都更獎勵辦法，卻於2020年3月裁示「都發局將京華城公司陳情案送都委會研議」、2022年「手諭令產發局趕快通過京華城都審案」，護航「鼎越」開發公司取得京華城20%容積獎勵建照；時任台北市副市長彭振聲、都發局長黃景茂、都委會執秘邵琇珮等人明知違背法令，仍配合辦理。

起訴書指出，沈慶京為答謝柯文哲，2022年9月指示吳姓秘書提款新台幣1600萬元，待取得建照、柯文哲出席京華廣場動土典禮後，在某地將1500萬元賄款交給柯文哲；去年底，柯競選總統期間傳訊給畫民眾黨籍立委黃珊珊說「威京小沈，已給過，不要再找他，他財務狀況也不好」，認定柯收賄。

京華城案，檢控柯文哲收賄台幣1710萬。(製表／聯合報)

起訴書指出，沈慶京為答謝柯文哲同意回復京華城土地約120平方公尺樓地板面積，指示威京監察人張志澄及朱亞虎找七名人頭以個人名義各匯款30萬元作為「民眾黨政治獻金」，支付210萬元賄賂，朱亞虎傳訊告知前台北市長辦公室主任蔡壁如、大帳房李文宗稱「小沈十分小氣的捐210萬(七人頭)…我領他薪水必須依命令做事…」等語。

民眾黨立委黃國昌批評，北檢拿不出任何像樣證據、查不到金流，「底牌一掀簡直虛弱到不知道怎麼吐槽」；稱柯文哲被指收新台幣1500萬元賄款，但什麼時候收？在哪裡收？賄款流向？統統不知道，「連收賄基本事實都無法認定，這種起訴品質，不會覺得汗顏？」黃國昌稱，政治辦案斧鑿斑斑，為了構陷柯文哲而無所不用其極踐踏司法，北檢「功在黨國」當之無愧。