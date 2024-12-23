我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州汽車保費不斷上漲 灣區哪些城市付的保費較高

加州太浩湖纜車意外 座椅突向後滑動 多名乘客摔傷

台大法官人事案投票 7位被提名人全部沒過關

記者唐筱恬／台北24日日電
立法院會進行司法院大法官人事同意權投票，結果7位被提名人全軍覆沒。 (本報資料照片)
立法院會進行司法院大法官人事同意權投票，結果7位被提名人全軍覆沒。 (本報資料照片)

台灣立法院會24日進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，司法院正副院長被提名人張文貞、姚立明等7位被提名人全軍覆沒。值得注意的是，白營支持被提名人劉靜怡但綠營不同意，因此劉靜怡也慘遭封殺。

前大法官許宗力等7人任期於今年10月底屆滿，賴清德總統8月底提出新任大法官名單。被提名人張文貞出任司法院長，被提名人姚立明出任司法院副院長，另外5位被提名人為何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡。立法院24日上午進行大法官同意權投票。

根據開票結果，大法官兼司法院長被提名人、台大法律學院特聘教授張文貞僅獲得綠營51張同意票，不同意票62票，未過關；大法官兼副院長被提名人、賴清德競選總幹事姚立明以51張同意票，不同意票62票，也遭封殺。

另外5位大法官被提名人，政治大學法律學系教授何賴傑、成功大學法律學系教授陳運財、中央研究院法律學研究所研究員廖福特均、最高行政法院法官兼審判長王碧芳，均遭封殺。

而民眾黨8席立委對台灣大學國家發展研究所教授兼所長劉靜怡投下同意票，不過民進黨團對劉靜怡投下不同意票，最後僅獲得8張同意票，因此劉靜怡也中箭落馬。

➤➤➤新聞評論／民進黨柯建銘帶頭造反 賴清德對面全是反對黨

大法官 賴清德 投票

上一則

新聞評論／民進黨柯建銘帶頭造反 賴清德對面全是反對黨

延伸閱讀

打臉賴清德？台大法官人事案 民進黨團封殺劉靜怡 恐無人通過

打臉賴清德？台大法官人事案 民進黨團封殺劉靜怡 恐無人通過
藍擬全面封殺大法官人事案 綠拉攏白至少放行2人

藍擬全面封殺大法官人事案 綠拉攏白至少放行2人
新聞評論╱準大法官對廢死含糊其辭 求官不見風骨

新聞評論╱準大法官對廢死含糊其辭 求官不見風骨
7大法官被提名人4人挺廢死 立院24日投票 藍擬全封殺

7大法官被提名人4人挺廢死 立院24日投票 藍擬全封殺

熱門新聞

長期待在海外的民眾注意了，衛福部健保署今天開始，不再受理停保申請案件，目前停保有效者約21萬人，如旅外僑民、出國工作、留學等，取消停復保制度，健保費收入每年約增加23億元。本報資料照片

長居海外的台灣人注意 健保停復保今取消…怎麼應對？

2024-12-23 14:43
（取自X/中國新聞社）

馬英九冰雪體驗「第一次穿得像北極熊」台青禦寒秀神器

2024-12-20 14:33
南投有民眾不忍父親遭投資詐騙70萬元，決定反攻，成功跟詐團騙回父親遭詐的70萬元。(圖／AI生成)

詐騙你的詐騙…父遭詐70萬 兒獻計反攻騙回70萬

2024-12-17 11:42
「黑白大廚」金度潤製作350份山野菜便當。(記者沈昱嘉／攝影)

「黑白大廚」大咖主廚 親口證實將到台灣開麵店

2024-12-22 16:16
立法院今天針對考試院人事同意權進行投票，民眾黨立委黃珊珊上午在投票時卻在柯麗鈴同意、不同意欄位都蓋了章。黃珊珊（中）下午在開完黨團會議後，一語不發的走回到立委辦公室，事後在臉書為此致歉，並承諾往後會更加小心。（記者曾學仁／攝影）

故意或過失？黃珊珊未依照決議蓋廢票 她酸：心知肚明

2024-12-17 12:04
女學生發現迷猴靠近一臉驚恐。記者郭韋綺／翻攝

台灣這大學「猴同學」闖教室上微積分 女生驚恐對望

2024-12-16 14:17

超人氣

更多 >
人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事

人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌

房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌
「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此
射鵰高手版預告釋出 粉絲讚肖戰「就是心目中的郭靖」

射鵰高手版預告釋出 粉絲讚肖戰「就是心目中的郭靖」