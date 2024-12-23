我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

和毛小孩同睡一張床？醫生警告眼部易染寄生蟲

起初以為共和黨作秀 紐約為安置無證客2年花60億

抖音罵民進黨深偽片瘋傳 柯建銘提告 點名「賣台4人幫」

記者蕭雅娟／台北即時報導
抖音近日流傳一段民進黨團總召柯建銘指「台灣在民進黨手裡可以說暗無天日」，今柯建銘及民進黨立委王義川至北檢門口按鈴提告誹謗、妨害隱私不實影像罪。記者蕭雅娟／攝影
抖音近日流傳一段民進黨團總召柯建銘指「台灣在民進黨手裡可以說暗無天日」，今柯建銘及民進黨立委王義川至北檢門口按鈴提告誹謗、妨害隱私不實影像罪。記者蕭雅娟／攝影

抖音近日流傳一段民進黨團總召柯建銘指「台灣在民進黨手裡可以說暗無天日」，今柯建銘及民進黨立委王義川至北檢門口按鈴提告誹謗、妨害隱私不實影像罪，「捍衛憲政體制，終結藍白賣台亡國滅台計畫」，直指這是深偽(deep fake)影片，以認知作戰方式影響國家安全與社會秩序，鄭重告訴所有轉傳的任何人，絕不寬貸、追究到底。

柯建銘、王義川指出，抖音影片流傳一段搭配簡體字幕的影片，畫面是擷取電視台拍攝柯建銘、王義川在民進黨團記者會的發言，但講話內容與字幕卻是「柯建銘在這裡預言，台灣在民進黨手裡可以說暗無天日」等話語，語調與嘴型很像，但明顯不是該場記者會的發言內容，該影片為實為深偽(deep fake)的影片。

柯建銘、王義川除向刑事局報案，通知國安單位進行調查，也認為此影片在網路上持續流傳，造成名譽損害，更以認知作戰方式影響國家安全與社會秩序，提告誹謗、妨害隱私不實影像罪，聲請調查網路影片的來源、IP，以及轉傳之不肖人士。

柯建銘表示，今早來到北檢讓人感慨萬千，11年前曾經在這按鈴申告前總統馬英九。當時一個口號，「捍衛憲政體制，終結特務治國」，因為馬英九要前檢察總長黃世銘違法監聽國會，而且涉及洩密、違反通保法及個資法，還趁前立法院長王金平出國時發動「九月政爭」。

柯建銘說，總統是憲法、司法守護者，今天和立委王義川來北檢按鈴申告，是要「捍衛憲政體制，終結藍白賣台亡國滅台計畫」。這比上次還嚴重百倍，這關不擋下來的話，國家就完蛋了。只要台灣人民站出來，島嶼絕對會再天光。

柯建銘說，中國這時為何要發動抖音攻擊？打蛇必須打七寸，此時此刻身處存亡之際，他和王義川聲量最大，所以打蛇打七寸，但有效嗎？台灣人民會相信，我和王義川罵民進黨嗎？沒有一個台灣人民相信。柯建銘說，「我要鄭重告訴所有轉傳的任何人，絕不寬貸、追究到底。」

柯建銘說，為何這時候出這種爛招、大放厥呢？這幾天是最關鍵的時刻，如果這幾天後台灣三讀違憲，透過違憲手法讓台灣民主惡煞、讓台灣亡國。柯在北檢門口點名「賣台、亡台四人幫，朱立倫、韓國瑜、傅崐萁以及黃國昌」，他請台灣人民碰到他們，包括國民黨62個立委，隨時隨地提問，「你要選總統、選立委，是要選來亡國的嗎？」，請他們要回答，相信他們自己的妻小都不會認同的。

民進黨 抖音 馬英九

上一則

首批「最強戰車」M1A2T抵台 中國軍事專家狂酸

下一則

醫美業務冒充台大醫生對人妻騙財騙色 被判賠錢又坐牢

延伸閱讀

綠尋求反制藍白三修法 柯建銘：過年後好好想想

綠尋求反制藍白三修法 柯建銘：過年後好好想想
柯建銘：TikTok流傳深偽影片已報案 23日向北檢提告

柯建銘：TikTok流傳深偽影片已報案 23日向北檢提告
王義川向幼童宣講「白藍惡修三法」 藍委大罵

王義川向幼童宣講「白藍惡修三法」 藍委大罵
批藍白修法要滅國亡台 柯建銘點名韓國瑜是歷史罪人

批藍白修法要滅國亡台 柯建銘點名韓國瑜是歷史罪人

熱門新聞

（取自X/中國新聞社）

馬英九冰雪體驗「第一次穿得像北極熊」台青禦寒秀神器

2024-12-20 14:33
南投有民眾不忍父親遭投資詐騙70萬元，決定反攻，成功跟詐團騙回父親遭詐的70萬元。(圖／AI生成)

詐騙你的詐騙…父遭詐70萬 兒獻計反攻騙回70萬

2024-12-17 11:42
「黑白大廚」金度潤製作350份山野菜便當。(記者沈昱嘉／攝影)

「黑白大廚」大咖主廚 親口證實將到台灣開麵店

2024-12-22 16:16
立法院今天針對考試院人事同意權進行投票，民眾黨立委黃珊珊上午在投票時卻在柯麗鈴同意、不同意欄位都蓋了章。黃珊珊（中）下午在開完黨團會議後，一語不發的走回到立委辦公室，事後在臉書為此致歉，並承諾往後會更加小心。（記者曾學仁／攝影）

故意或過失？黃珊珊未依照決議蓋廢票 她酸：心知肚明

2024-12-17 12:04
女學生發現迷猴靠近一臉驚恐。記者郭韋綺／翻攝

台灣這大學「猴同學」闖教室上微積分 女生驚恐對望

2024-12-16 14:17
台北市大安國中「綜合教學大樓暨停車場」今日上午舉行落成啟用典禮，市長蔣萬安圍國旗圍巾出席。記者杜建重／攝影

蔣萬安雙城論壇沒圍國旗圍巾？「上海朋友都看到了」

2024-12-18 13:27

超人氣

更多 >
從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？

從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？
百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄

百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄
華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊

華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此